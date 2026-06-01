Что известно о поисках 16-летней девушки, пропавшей на Ангаре после опрокидывания лодки

Лодка с людьми перевернулась на Ангаре в Иркутске. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

На реке Ангаре в районе острова Поповский 31 мая 2026 года перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми. Как стало известно КП-Иркутск, спасатели продолжают искать 16-летнюю девушку, которая числится пропавшей без вести.

Видео: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Лодка с 4 людьми перевернулась на Ангаре в Иркутске, пропал ребенок

Напомним, компания из трех взрослых и подростка решила прокатиться по реке. Никто из них не надел спасательный жилет. В какой-то момент судно перевернулось, и люди оказались в холодной воде. Очевидцы не стали дожидаться спасателей и бросились на помощь. Им удалось вытащить троих взрослых, но один из мужчин скончался до приезда медиков. Девушку найти пока не удалось. На месте работает оперативно-следственная группа, выясняют все обстоятельства.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку. Специалисты проверят, как соблюдалось законодательство о безопасности плавания.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что школьник вычислил преступника, укравшего последние деньги у его бабушки. Читайте подробности.