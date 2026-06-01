В Иркутской области стартовал основной период ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 июня в Приангарье начались единые государственные экзамены для одиннадцатиклассников. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, в первый день выпускники сдают историю, литературу и химию. Всего госэкзамены в 2026 сдают около 14 тысяч выпускников текущего года и примерно тысяча выпускников прошлых лет, для них ЕГЭ пройдут в резервные дни.

На историю записалось 1642 человека, на литературу - 542, на химию - 1609. Экзамены по истории и химии длятся по три с половиной часа, на литературу отведено почти четыре часа. В регионе открыли 106 пунктов проведения экзаменов во всех 42 муниципалитетах, везде установлено видеонаблюдение и присутствуют общественные наблюдатели.

Результаты первого дня ЕГЭ объявят не позднее 16 июня (подробности читайте на сайте КП-Иркутск). Резервные дни назначены на 22-25 июня.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске заложили аллею памяти у школы №21. Читайте подробности.