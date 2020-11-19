Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 19 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 19 ноября. В регионе сегодня зафиксирован самый большой прирост зараженных COVID-19 за сутки этой осенью - 267. Напомним, с июля до середины сентября отмечалось снижение темпов заболеваемости, после инфекция снова стала распространяться быстрее. Так, в Приангарье количество подтвержденных случаев инфицирования достигло уже 29 383. Радует, что большинству заболевших – 24 392 (плюс 813 за сутки) - с коронавирусом удалось справиться.

В больницах Иркутской области под присмотром врачей остаются 4435 пациентов, еще 5292 подхвативших заразу лечатся дома. Места в больницах – есть. Сейчас коек для зараженных COVID-19 развернуто 5395. В резерве еще 180 мест в Шелеховской районной больнице и в Иркутской клинической больнице №3. Они будут готовы принять больных уже завтра, 20 ноября.

Увы, и сегодняшний день не обошелся без сообщений о новых смертях. От коронавируса за сутки погибло 17 сибиряков, еще двое зараженных – от иных болезней. Всего жертвами пандемии в Приангарье стали 852 человека: 718 из них сгубил COVID-19, еще 134 с таким же диагнозом скончались от других болезней.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 19 ноября: единая информационная система

Единую информационную систему создадут в Приангарье для взаимодействия с населением. Продумать ее работу глава региона поручил до 30 ноября. С помощью нее заболевшие смогут получать необходимую информацию от поликлиник, лабораторий и госпиталей. Обратная связь медучреждений с жителями должна быть на высоком уровне. Рассматривается даже возможность подключения телемедицины для оперативной связи с больными. Подробности и номер горячей линии – здесь.

Коронавирус в Иркутске, 19 ноября: у области новый министр здравоохранения

Министром здравоохранения Иркутской области накануне назначили Якова Сандакова. Первостепенной задачей для него губернатор обозначил, конечно, борьбу с коронавирусом: расширение коечного фонда, помощь тем заболевшим, что лечатся дома. Где учился и работал новый глава минздрава региона – читайте здесь.

Напомним, этой осенью в Приангарье была раскрыта многомиллионая мошенническая схем по закупке фальсифицированных медицинских изделий. Предыдущий министр Наталья Ледяева ушла в отставку 12 ноября.

Коронавирус в Иркутске, 19 ноября: названы аптеки, где выдают бесплатные лекарства от COVID-19

Выдавать бесплатные препараты - «Левофлоксацин» и «Парацетамол» - амбулаторным больным будут в 64 аптеках региона, в Иркутске таких пунктов – 20 (адреса – здесь). Получить медикаменты смогут родственники зараженного, строго по выписанному лечащим врачом рецепту. Прийти на помощь в доставке могут и волонтеры.

Симптомы коронавируса. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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