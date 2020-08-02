Сергей Зверев об отдыхе в Бурятии: «Такое со мной раньше было только в Турции»

«Каждый день смотрим сериал «Зверев на отдыхе в Аршане»» - пишут поклонники суперзвезды в Инстаграм. Такое ощущение у фанатов складывается благодаря активности стилиста в соцсетях. Певец всегда открыт к общению. Ежедневно общается с подписчиками в прямом эфире в своем аккаунте в Инстаграм.

В последнее время поклонникам приходится наблюдать, как суперзвезда проводит свой отпуск. Восстанавливает силы, кстати, исполнитель на Байкале в Иркутской области и на курорте в Тункинской долине Бурятии. Принимает целебные ванны, ходит в циркулярный душ с термальной минеральной водой. Поражает поклонниц своей прекрасной физической формой, записывая видео, где предстает то обнаженным, то в одних боксерах во время процедур или из спальни.

На Байкал Зверев приезжает каждый год. Но возможно звезд, желающих отдохнуть здесь станет больше, ведь накануне во время встречи с главой Тункинского района Иваном Альхеевым певец признался, что открыл для себя чудесные свойства местного отдыха.

- У меня тут оперный голос появился, со мной такое только в Турции бывает – там песок, весь прогреваешься, - поделился впечатлениями от своего пребывания на курорте Сергей.

Борется за экологию и надеется на восстановление храма в деревне Гужиры

На минувшей неделе Сергей в Инстаграм также сообщил две хорошие новости. Первая, благодаря подписчикам, голосовавшим за проект «Тункинская долина», последний вышел в полуфинал Всероссийского конкурса экотуризма. За помощь к призыву голосовать Звереву даже грамоту вручили.

zverevsuperstar Стилисту Сергею Звереву вручили грамоту за активную жизненную позицию

А вторая новость касается его малой Родины – поселка Гужиры, куда блогер снова съездил и записал видеообращение на фоне разрешенного старинного храма. О восстановлении этой церкви Сергей ратует уже не один год. В 2019 даже начал сбор средств для этого.

«Всем привет! Мы сейчас находимся у стен храма, где я жил в детстве. Каждый год мы приезжаем сюда, каждый год останавливаемся у храма, молимся, просим благословения, чтобы этот храм восстановить для людей, сейчас появилась надежда, что, может быть, власти пойдут нам навстречу, и мы восстановим этот храм», - записал видео блогер в Инстаграм.

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