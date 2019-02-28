«Это не обряд, а профанация какая-то». Историк рассказала, почему не надо приравнивать сожжение верблюдов в Бурятии к шаманизму

Раджана Дугарова – кандидат исторических наук. Она родилась и выросла в Бурятии, с молоком впитала в себя национальные традиции и знает их «изнутри». Ее отец – известный в республике исследователь шаманизма, автор монографий, книг, научных статей. Сама Раджана последние несколько лет живет в Америке, но постоянно следит за тем, что происходит вокруг. Новость о мистическом ритуале заставила ее вздрогнуть. Шутка ли?! В Ангарске, недалеко от промплощадки крупного завода шаманы сожгли пять верблюдов. А потом организаторы – «Вечно Синее Небо» во главе с заместителем верховного шамана России (хотя и многие так это и не признали) Артуром Цыбиковым еще и ролик в интернет выложили. На кадрах – люди в шаманском одеянии бьют в бубны и кружат вокруг кострища, в пламени которого догорают «священные» животные. Обряд, по словам Цыбикова, был направлен на «укрепление России и ее народов».

«Не надо называть это бурятским шаманизмом»

- Это не обряд, а какая-то профанация, - говорит Раджана. – И с шаманизмом не имеет ничего общего. Верблюдов не приносили в жертву и триста лет назад, несмотря на то, что так считает Цыбиков. Верблюдов в принципе никогда массово в Бурятии не разводили.

- А кого тогда приносят в жертву?

- Баранов. Но это не жертвоприношение, а подношение духам. Причем специально ради обряда барана не убивают, а мясо его не сжигают. Сжигают только те части животного, которые не идут в пищу. И то, в чем находится жизненная сила «сульдэ». Люди верят, что она - в голове, дыхательном горле с осердием. Читаются молитвы. Люди просят хорошей погоды, обильных дождей, чтобы скот размножался.А потом, после подношения, когда молитвы прочитаны, начинается праздник. Да, это праздник поклонения духам воды, земли, предков. И проводится он обычно в красивом священном месте, на горе, когда собирается весь род. А на видео с верблюдами, извините, страшная мистическая музыка. Вот как все упаковано.

- А тот самый обряд "жэнтэнгэрияба" как переводится?

- Это бессмысленный набор слов. С бурятского - "караван небо уходи".

«Техниками может овладеть любой»

- Как отличить настоящего гуру от лжеца?

- Если человек идет к шаману, то по наводке, то есть по совету знакомых, близких. В Бурятии вообще принято, что люди ходят и к шаману, и в дацан. Причем неважно, бурят ты или русский. И, конечно, работает сарафанное радио. Да и в каждом роду есть свои шаманы, которые помогают. Шаманизм - это же родовая религия. Но в то же время сейчас в 21 веке произошли большие изменения.

- Какие изменения?

- Вот экстрасенс. Принимает в Москве, именует себя славянским колдуном. Но, давайте проверим, какое он имеют отношение к славянским практикам ведовства? Словом, человек себя называет так, как ощущает. И в случае с ангарской историей может быть тоже самое. Человек именует себя шаманом. У него много амбиций и он искренне считает, что может учить других и распространяет шаманизм в массы.

- Вы Артура Цыбикова имеете в виду?

- Думаю, что у него именно такая картина в голове сложилась. Если вы зайдете на сайт организации, посмотрите другие открытые источники, то узнаете много интересного. Например, о его биографии. Служил в спецназе, работал телохранителем, занимался ресторанным бизнесом, был помощником депутата Госдумы Кобзона в Москве….У него два высших образования. И потом вдруг «шаманская болезнь». В 2010-ом он приехал в Ангарск, где и основал религиозную организацию.

Сейчас здесь, можно сказать, в чистом поле расположились несколько юрт, домиков, где принимают шаманы. В центре проживает около ста человек. Всего же за 9 лет Цыбиков подготовил более двух тысяч так называемых родовых шаманов. Одежда, атрибутика для обрядов посвящения – дело, наверное, не из дешевых.

«В своей жизни я встречала только одного заарин боо»

- Да, он кардинально рвет традиции, - продолжает Раджана. - Проводит конвейерные посвящения. И в этом не одинок. И в Улан-Удэ и в Туве тоже очень много людей посвящают. Не считаю, что так нужно. Но это их дело. А высокие степени, которые они себе изобретают? «Заарин боо»- высшая, девятая степень посвящения в шаманы. Такова у Артура Цыбикова. В своей жизни я встречала только одного «зааринбоо» и это был уважаемый учитель из Монголии. Ему было за 80.

Раджана рассказала о нюансах бурятского шаманизма.

- А как должно проходить посвящение?

- Поступенчатая школа. В один год – первая степень, потом – вторая и так далее. В конце концов, человек проходит все ступени. Но если мы поднимем материалы по шаманизму позапрошлого века, то увидим, что летних школ, которые у нас устраивают сейчас, раньше не было.

- Получается, любой, кто захочет, может стать шаманом? Разве не нужен дар, способности какие-то…

- Был такой американский исследователь шаманизма Майкл Харнер и он считал, что любой человек может обучиться техникам и он их применял. Существуют школы во всем мире, куда люди приезжают, проходят семинары, тренинги. Неошаманы есть в Азии, в Европе. Часто у слушателей таких школ есть предки, которые занимались подобными практиками. Мы, буряты, считаем, что способности наследуются, называем это шаманским корнем. А многие другие люди этому именно учатся. Эта религия тем и отличается, что есть люди, которые обладают техниками вхождения в измененное состояние сознания и благодаря этому они могут служить посредниками между мирами людей и духов и таким образом помогают другим. И еще могу добавить, что хотя в школах Харнера учат техникам, но все же этих людей трудно назвать шаманами в истинном понимании этого слова. Могу грубо сравнить. Есть ученики в музыкальной школе, которые разучивают гаммы, а есть победители конкурса Чайковского, то есть шаманы «от природы». Словом, если бы Цыбиков не позиционировал себя как бурятского шамана, а, скажем, открыл бы школу неошаманства, к нему не возникло бы вопросов.

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