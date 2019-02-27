Сожгли 5 верблюдов: прокуратура Ангарска требует возбудить уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-27T12:17:55+03:00

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Прокуратура города Ангарска передала в полицию материалы проверки нашумевшей истории- обряда, во время которого шаманы сожгли туши пяти верблюдов. Государственные обвинители требуют возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Напомним, представители шаманской организации выложили ролик в интернет, на котором показали, как сжигают туши верблюдов и объясняют свои мотивы. После этого в интернет-сообществе разгорелся скандал.

- Полиция проведет экспертизы, опрасит свидетелей этого ритуала,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Полиция должна будет сообщить о результатах проверки не раньше чем через 10 дней.

Ранее верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол осудил поступок своего представителя в Иркутской области Артура Цыбикова. Сам Артур, по его словам, готов понести любое наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU