2019-03-11T15:18:29+03:00
Общество

Ритуальное сожжение верблюдов в Иркутской области: уголовное дело за жестокое обращение с животными не возбудили

Прокуратура продолжает проверку [фото,шокирующее видео]
Олег ФЕДОРОВ
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Ритуальное сожжение верблюдов в Иркутской области: уголовное дело за жестокое обращение с животными не возбудили. Фото: Артур Цыбиков.Ритуальное сожжение верблюдов в Иркутской области: уголовное дело за жестокое обращение с животными не возбудили. Фото: Артур Цыбиков.
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- Наказать их! Варвары!!!

- Разве это настоящие шаманы? Для шаманов верблюд — священное животное!

Сожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов.Видео канала «Восточная Азия». Шаманы Сибири «Вечно Синее Небо»Предоставлено "КП"

Ритуал, что происходил на поляне под Ангарском 27 февраля – в канун Сагаалгана (праздника Белого месяца), а именно - сожжение туш «кораблей пустыни» - снимали на камеру, а затем выложили в интернет. Ролик вызвал волну негодований. Призвать к ответу по статье за жестокое обращение с животными тех, кто организовал обряд, требовали и зоозащитники, и сами бурятские шаманы. Первые были возмущены, что такие варварские выходки еще происходят в России в 21 веке. А представители традиционного шаманизма заявляли, что верблюд особо ценное для бурят животное и никогда не приносилось в жертву.

Нюансами обряда заинтересовались и в прокуратуре. Ее сотрудники и поручили следователям выяснить, есть ли в этом состав преступления. Сегодня стало известно, что по результатам проверки в сжигании верблюдов ничего криминального специалисты не увидели. Но сама проверка будет продолжена прокуратурой, ее сотрудники должны убедиться, насколько точно оценили все обстоятельства полицейские.

Артур Цыбиков – организатор скандальной церемонии, и все, кто участвовал в организации обряда, уже давали свои пояснения в полиции. Они уверены – произошедшее не имеет никакого отношения к жестокому обращению с животными.

- Мы будем нанимать юристов, адвокатов,- сказал Артур Цыбиков. – Если так рассуждать, то в первую очередь пострадают мусульмане, которые режут баранов на Курбан-Байрам. Сюда же попадут все те, кто забивает скот или выходит охотиться на дичь. Все они могут попасть под эту статью.

Верблюдов тащат на ритуал. Фото: скриншот видео канала "Восточная Азия".

Верблюдов тащат на ритуал. Фото: скриншот видео канала "Восточная Азия".

В свое оправдание Артур Цыбиков говорит, что сцены непосредственного убийства животных не попали в кадры видеоролика. Животных не мучили, сжигали не живьем, убили специальным образом. Если все же прокуратурой будет установлен факт жестокого обращения с животными, организатору церемонии Артуру Цыбикову может грозить штраф или лишение свободы. Но это с юридической точки зрения, а есть еще общечеловеческая мораль. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол уже осудил такое поведение своего представителя в Иркутской области и пообещал, что на следующем съезде шаманов России поставит вопрос о том, чтобы лишить Артура Цыбикова права представлять интересы верховного шамана.

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Верховный шаман России о жертвоприношении верблюдов: такого обряда у нас нет

- Жертвоприношение верблюдов, что это личная инициатива Артура Цыбикова,- рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске верховный шаман России. – Он хочет придумать что-то новое, а шаманизм – это традиционное верование и такого обряда у нас нет.

Сожгли 5 верблюдов: прокуратура Ангарска требует возбудить уголовное дело

Прокуратура города Ангарска передала в полицию материалы проверки нашумевшей истории- обряда, во время которого шаманы сожгли туши пяти верблюдов. Государственные обвинители требуют возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Это была вынужденная мера: байкальский шаман рассказал, почему сжег верблюдов

- Этот обряд называется Уусэ, когда зимой в самое голодное время люди забивают скот. Но все проходит с уважением к животному, нельзя, например, чтобы его кровь попала на землю, - говорит Артур Цыбиков. – А современные буряты не знают старых традиций и называют это варварством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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