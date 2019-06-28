Крушение АН-24 в Нижнеангарске: четверых пострадавших отправили в больницы Улан-Удэ

Вчера, 27 июня в Нижнеангарске потерпел крушение самолет АН-24. Во время снижения он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, После чего врезался в здание очистных сооружений и загорелся. На борту самолета находилось 43 человека, в том числе 4 члена экипажа. Крушение АН-24 в Нижнеангарске привело к гибели двух человек, 33 получили травмы разной степени тяжести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716968" frameborder="0"></iframe> Пассажир потерпевшего крушение АН-24 - о катастрофе.

На данный момент известно, что госпитализированы 8 пострадавших. Четверых из них, в том числе двоих детей, на вертолете МИ-8 отправили в Улан-Удэ для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Там с ними поработали клинические психологи, поскольку у пострадавших развился страх полетов. В больницах столицы Бурятии врачи провели телемосты с московскими клиниками НИИ Бурденко и национальным медицинским исследовательским центром здоровья детей, на которых обсудили тактику лечения пациентов. Это было сделано по поручению Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716969" frameborder="0"></iframe> Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска.

Еще трое пассажиров, которые пострадали в крушении АН-24 в Нижнеангарске, проходят амбулаторное лечение в больницах Северобайкальска и Нижнеангарска. Остальные получили незначительные травмы и были отпущены домой после медицинского обследования. Однако врачи не исключают, что в ближайшее время их могут посетить и другие пассажиры, которые не обратились за медицинской помощью сразу. Это связано с состоянием стресса, из-за которого пациенты могли не сразу почувствовать, что получили травму.

Крушение АН-24 в Нижнеангарске: что известно на данный момент

Представители Международного авиационного комитета заявили, что уже начали расследование по факту крушение АН-24 в Нижнеангарске. Также в ситуации разбирается Центральный комитет Следственного комитета России. По факту нарушения правил безопасности при управлении воздушным судном, которое повлекло за собой гибель людей, возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы работают эксперты криминалисты.

Подробнее об авиакатастрофе слушайте ЗДЕСЬ

Независимый авиаэксперт Владимир Попов: Главные версии ЧП с Ан-24 - отказ работы топливной автоматики и резкое торможение 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717125" frameborder="0"></iframe> Спасла 43 пассажира.Стюардесса Ан-24 до последнего помогала пассажирам выбираться из горящего самолёта. Она покинула борт последней

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