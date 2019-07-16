В иркутских приютах спасают пострадавших кошек из Тулуна

Разрушенный Тулун. Суровые мужчины в лодке - спасатели. Их задача - окончательно разобрать под мостом затор из того, что когда-то было домами местных жителей. Вдруг раздается едва слышное мяуканье. Кошки!

- Во время обследования трех кошек извлекли из-под обломков зданий, - рассказывают мужики из Байкальского поисково-спасательного отряда. - Отловить двух других животных на завале не получилось, перепуганные коты разбегались и снова прятались. Пришлось следить за ними и потом вылавливать их из воды.

Натерпелись, бедолаги. Уже с десяток дней прошло с момента затопления, и все это время, озябшие и голодные, они провели на таких вот островках. Найденных животных отправляют в Иркутск, в питомник «К-9». Их должны обследовать и по возможности отдать бывшим хозяевам. Или найти новый дом. Но кошечек и котят так много, что сделать это далеко не всегда получается. Сейчас их уже размещают и в Иркутской зоогалерее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1072" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/720252" frameborder="0"></iframe> Спасенных в Тулуне кошек лечат и раздают в новые семьи.

- Тулунских котиков прибыло, в «К-9» все битком, так что еще четверо переехали к нам, - рассказывает Людмила Ивушкина, хозяйка зоогалереи. - Чем дольше животные были в зоне бедствия, тем хуже у них состояние. Кошку из прошлой партии вытянули, теперь поборемся за усатого с пневмонией.

Для подхвативших воспаление легких и проведших по неделе без еды животных в «К-9» и зоогалерее сейчас ищут новых хозяев. Среди них есть счастливцы, за которыми приезжают бывшие владельцы. Но таких немного. Ведь огромное количество усадеб разрушено, и семьи хотели бы их забрать, да некуда. Нужны и лекарства от простуды.

irk38mchs МЧС в Тулуне спасли несколько десятков домашних животных из зоны затопления в Тулуне

Собак сами тулунчане забирают из приюта домой чаще.Хотя бы потому, что их легче опознать. И тогда, с обретением родной души, к людям приходит настоящее счастье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717504" frameborder="0"></iframe> Спасение собак во время наводнения в Тулуне..Видео: питомник К-9

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717973" frameborder="0"></iframe> Собаку, спасенную во время паводка в Тулуне, хозяева нашли в иркутском питомнике К-9..Видео: предоставлено питомником К-9.

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