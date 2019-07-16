2019-07-16T05:01:44+03:00
Дом. Семья

В иркутских приютах спасают пострадавших кошек из Тулуна

У домашних питомцев тяжелейшие бронхиты и пневмонии [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Сильные мужчины не оставляют в беде котят.Фото: Приют для бездомных животных при питомнике «К-9» «ВКонтакте».Сильные мужчины не оставляют в беде котят.Фото: Приют для бездомных животных при питомнике «К-9» «ВКонтакте».
Изменить размер текста:

Разрушенный Тулун. Суровые мужчины в лодке - спасатели. Их задача - окончательно разобрать под мостом затор из того, что когда-то было домами местных жителей. Вдруг раздается едва слышное мяуканье. Кошки!

- Во время обследования трех кошек извлекли из-под обломков зданий, - рассказывают мужики из Байкальского поисково-спасательного отряда. - Отловить двух других животных на завале не получилось, перепуганные коты разбегались и снова прятались. Пришлось следить за ними и потом вылавливать их из воды.

Натерпелись, бедолаги. Уже с десяток дней прошло с момента затопления, и все это время, озябшие и голодные, они провели на таких вот островках. Найденных животных отправляют в Иркутск, в питомник «К-9». Их должны обследовать и по возможности отдать бывшим хозяевам. Или найти новый дом. Но кошечек и котят так много, что сделать это далеко не всегда получается. Сейчас их уже размещают и в Иркутской зоогалерее.

Спасенных в Тулуне кошек лечат и раздают в новые семьи.

- Тулунских котиков прибыло, в «К-9» все битком, так что еще четверо переехали к нам, - рассказывает Людмила Ивушкина, хозяйка зоогалереи. - Чем дольше животные были в зоне бедствия, тем хуже у них состояние. Кошку из прошлой партии вытянули, теперь поборемся за усатого с пневмонией.

Для подхвативших воспаление легких и проведших по неделе без еды животных в «К-9» и зоогалерее сейчас ищут новых хозяев. Среди них есть счастливцы, за которыми приезжают бывшие владельцы. Но таких немного. Ведь огромное количество усадеб разрушено, и семьи хотели бы их забрать, да некуда. Нужны и лекарства от простуды.

irk38mchsirk38mchs
МЧС в Тулуне спасли несколько десятков домашних животных из зоны затопления в Тулуне
643 отметок «Нравится»22 комментариевInstagram

Собак сами тулунчане забирают из приюта домой чаще.Хотя бы потому, что их легче опознать. И тогда, с обретением родной души, к людям приходит настоящее счастье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасение собак во время наводнения в Тулуне..Видео: питомник К-9

Собаку, спасенную во время паводка в Тулуне, хозяева нашли в иркутском питомнике К-9..Видео: предоставлено питомником К-9.

Лабрадор Клео помогает искать пропавших без вести жителей подтопленных районов Иркутской области ( подробности)

Фото спасенных в Тулуне собак: забрать их можно в питомнике К-9. Посмотрите снимки - среди них может быть и ваша

Виталий Мутко поручил построить новое здание для центра дополнительного образования в Тулуне (подробности)

Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей. Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Для помощи пострадавшим от наводнения правительство Иркутской области разработало около 50 актов
На федеральном трассе Р 258 Байкал под Култуком 18 июля на час перекроют движение
Гороскоп на 16 июля от бурятских лам: Сегодня хорошо устроить романтический ужин для любимого
Вытащил из горящего дома трех человек: иркутский полицейский получил медаль «За смелость во имя спасения»
Иркутянка «подарила» мошенникам 100 тысяч рублей
Виталий Мутко поручил построить новое здание для центра дополнительного образования в Тулуне
Журнальным столиком по голове: в Братске двое мужчин до смерти избили своего знакомого
Уникальные исследования ученых ИГУ
Рекомендованный ТПП Восточной Сибири инвестиционный проект получил поддержку федерального Фонда развития промышленности
То пожары, то паводки: МЧС снова предупреждает о неблагоприятной погоде
В Бурятии у мужчины воровали пенсию, пока он сидел в тюрьме
Трудоустроила через мессенджер: жительница Бурятии собрала с вахтовиков деньги и исчезла
В Иркутской области отремонтируют 20 километров трассы "Байкал"
Супругу главы фермерского хозяйства в поселке Тургеневка уличили в подделке документов
Играли с опасной находкой: 13-летний подросток погиб от шальной пули в Бурятии
В Иркутской области браконьер наловил омуля на сумму более 80 тысяч рублей
Роспотребнадзор: купание в Иркуте в районе поселка Горького опасно
Липовый начальник ГИБДД обманул иркутских таксистов на десятки тысяч рублей
В Усолье-Сибирском неизвестные совершили 6 умышленных поджогов за неделю
В Иркутской области зарегистрировано более 12 тысяч случаев укусов клещей
С 13 по 14 июля в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров
С 12 по 14 июля полицейские задержали на дорогах Иркутской области 161 нетрезвого водителя
Футболист из Иркутской области Федор Кудряшов подписал контракт с ФК "Сочи"
Полицейские в Ангарске задержали двоих наркоторговцев
Виталий Мутко в Иркутской области: вице-премьер Правительства посетит подтопленный Тулун
Узнай Иркутск лучше: бесплатные экскурсии проходят в нашем городе
Где жить: для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области устроят выставку недвижимости