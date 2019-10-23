«Сын повторял, что лучше бы обгорел он сам, чем дети»: мать 16-летнего аниматора, обвиняемого во взрыве в ТРК «КомсоМолл», об уголовном деле

Похоже, что расследование дела о ЧП в ТРК «КомсоМолл», где 1 июня 2018 года от взрыва во время шоу в научно–развлекательном центре «Гравитация», пострадали 8 детей, выходит на финишную прямую. Вот уже полтора года следователи разбираются в причинах происшествия. Напомним, все случилось, когда двое аниматоров - 16-летний парень и 19-летняя девушка - показывали ребятишкам эксперимент с жидким азотом, электричеством и реактивами. Но опыт пошел не по плану: произошел выброс паровоздушной смеси, она попала на газовую горелку и воспламенилась. В итоге пламя перекинулось на сидящих в первом ряду ребятишек. Больше остальных пострадали двое - 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксировали ожог тела до 25%.

По горячим следам подозреваемыми в этом ЧП помимо руководителя научного центра стал и технический директор - именно он отвечал за пожарную безопасность, занимался закупкой реагентов и жидкости для проведения шоу. Полетели камни и в аниматоров - 16-летнего Даниила Дейнеку и его ассистентку. На видео, которое опубликовали в день ЧП, многим показалось, что после взрыва юноша и девушка бросились спасать себя, забыв про детей.

Научно-развлекательный центр "Гравитация" сразу после ЧП.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На днях Следственный комитет России объявил, что уголовное дело направлено в суд. Всю четверку - руководителя, технического директора и двух аниматоров - обвинили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Мать Даниила Дейнеки Анна до сих пор не понимает, в чем виновен ее сын.

- С момента этой страшной трагедии прошло больше года, а Даниил до сих пор не может прийти в себя, - сдерживая слезы, рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Анна Дейнека. - Хотя он и сам получил ожоги груди и рук. В первые недели после случившегося Даниил постоянно повторял: «Лучше бы я сильнее обгорел, чем дети». Во время взрыва на нем вспыхнула футболка. Он действительно выбежал в подсобку, скинул ее с себя, но вернулся назад, чтобы тушить пламя и помогать выводить ребятишек. Это видно на полном видео, которое я публиковала в соцсетях. Потом он еще сбегал в аптеку за пантенолом и оказывал помощь пострадавшим до приезда скорой. На тех же кадрах можно разглядеть, что жидкость наливал вовсе не Даниил, а его ассистентка.

Главные вопросы, которые возникли как у родителей обгоревших детей, так и у всех иркутян: как вообще несовершеннолетнего парня взяли на работу с взрывоопасными веществами, а также проходил ли он обучение и инструктаж по технике безопасности? По словам Анны Дейнеки, объявление о работе Даниил увидел вовсе не на заборе и даже не в Интернете. Оно было опубликовано в молодежном центре занятости.

- Мы решили приучать сына к труду, - продолжает Анна. - Хотелось, чтобы в свободное от учебы в техникуме время он не занимался ерундой, а зарабатывал деньги на карманные расходы. Мы с ним выбрали вакансию из «Гравитации», созвонились с руководителями, и Даниил пошел на собеседование. Прошел его, после чего около месяца обучался. Сначала поработал на шоу ассистентом, после чего ему доверили вести опыты самостоятельно. При этом никаких документов с ним не подписывали и инструктаж по технике безопасности не проводили. Деньги платили в зависимости от отработанных часов.

Расследованием ЧП занимается следственный комитет России.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По мнению матери аниматора, главная халатность руководителей «Гравитации» заключается в том, что они не позаботились о безопасности зрителей.

- Почему там, например, не установили какой-нибудь защитный экран? - удивляется Анна. - Тогда бы в пламя не перекинулось в зрительный зал. Кроме того, Даниил не расписывался ни в каком журнале о пожарной безопасности. Да и был ли он вообще? Наверное, руководители набирали студентов и рассчитывали на них как на дешевую рабочую силу. Кстати, в тот день сын вообще не должен был выходить на работу. В последний момент его попросили подменить кого-то, и он согласился.

an.ika5 Мать аниматора, показывавшего опыты в ТРК "Комсомолл" в Иркутске: "Мой сын помогал спасать детей"

Судя по всему, парню предстоит расстаться со своей мечтой. Он хотел пойти по стопам бабушки и дедушки - служить в военной прокуратуре. Специально для этого и поступил на юридический факультет техникума. Если у Даниила будет судимость, на госслужбу его примут едва ли.

- У него ведь и с учебой проблемы начались, - продолжает Анна. - Из-за допросов пришлось пропускать много занятий. В сессию не успел сдать несколько экзаменов, поэтому в этом году взял академический отпуск. Устроился ли он на работу? Об этом речи вообще не идет! Все это лето сын был занят ознакомлением с материалами уголовного дела. Там 128 томов по 250 страниц. Теперь вся его жизнь занята только этим делом…

При этом, Анна отлично понимает, что семьям пострадавших детей сейчас еще тяжелее. Кстати, ни с кем из родителей обгоревших ребятишек, как и с руководителями «Гравитации», мать аниматора пока ни разу не общалась. К слову, некоторые из пострадавших до сих пор проходят лечение. В конце мая, накануне годовщины ЧП, «Комсомолка» связывалась с матерью девочки, которая сидела в первом ряду, и получила сильнейшие ожоги рук, груди и подбородка.

- Дочка пошла на поправку,– делилась с нами женщина. – Но мучения ее на этом не закончились. На месте ожогов начали появляться некрасивые рубцы. Ира тяжело это переживает. Раньше она посещала в театральную студию, но после случившегося не нашла в себе силы продолжить занятия. Дети постоянно смотрели на ее шрамы. А ведь сцена была ее мечтой… Так что теперь приходится учится жить по–новому.

Пока же семьям пострадавших, как и родным Данила Дейнеко, ничего не остается как ждать судов, которые могут затянуться еще как минимум на полгода.

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