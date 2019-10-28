"Забайкальский стрелок" Рамиль Шамсутдинов, устроивший бойню в воинской части под Читой, арестован на 2 месяца

25 октября. В военном городке под Читой все спокойно. Размеренный быт небольшой воинской части. И вдруг в 17.20 местного времени раздаются выстрелы. Как стало известно позднее, при сдаче наряда в воинской части №54160 поселка Горный под Читой, убиты восемь человек и двое тяжело ранены. Весь личный состав своего подразделения расстрелял рядовой Рамиль Шамсутдинов. Сейчас вся страна гадает, что толкнуло парня на этот поступок и кто он такой. Сам "забайкальский стрелок после жестокой и хладнокровной расправы с сослуживцами дополнительного побоища или самоликвидации не устроил, сдался. Его сразу задержали. А теперь уже и арестовали.

-Военным следственным отделом по Восточному военному округу по факту убийства, совершенного военнослужащим по призыву войсковой части 54160 рядовым Рамилем Шамсутдиновым, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), - сообщили в Читинском гарнизонном суде. - Он заключен под стражу на 2 месяца.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное заключение. Ему уже должны были снять побои ( если таковые имеются) и назначить первичную психиатрическую экспертизу, в которую, по данным читинских правозащитников, обычно привлекают гражданских специалистов. А пока о том, как и почему все это произошло, остается только гадать.

Что нам известно достоверно? О самой части. Войсковая часть № 54160 в военном городке Горный – это ремонтно-техническая база (РТБ), которая занимается хранением и выдачей боеприпасов. РТБ входит в состав 12-го главного управления Минобороны. Солдаты в части охраняют стратегически важные объекты. Поэтому отбор в часть должен быть жесткий, особенно в то подразделение, где случилось ЧП. Это не что нибудь, а подразделение немедленного реагирования. Бойцы этого подразделения должны постоянно выезжать по любой нештатной ситуации и быть в готовности мгновенно надеть снаряжение, прибыть на место и отразить нападение. Именно поэтому в составе подразделения - два офицера, сержант, ефрейтор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/740136" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

Что произошло? В общих чертах, по описаниям, дело выглядит так. Группа после очередного выезда вернулась на место. Оружие разряжено, хотя группа еще в бронежилетах. Но тут что-то происходит. Капитан Евсеев уходит из помещения. Рядовой Рамиль Шамсутдинов,который призван в армию четыре месяца назад и до этого минимум два месяца не видевший Евсеева, который был в отпуске, стреляет ему в спину. Да, автомат он успел зарядить. Рамиль Шамсутдинов - отлично подготовленный стрелок. Он проходил обучение азам военного мастерства еще на сборах в патриотическом клубе родного поселка. И был одним из лучших. Остальных он заставляет лечь на пол и хладнокровно расстреливает. Стреляет в голову.

О капитане Евсееве вспоминают как о прирожденном военном и настоящем офицере. Фото: соцсети.

- Он, я просто уверен, он не был близко знаком с убийцей, ни о каких конфликтах в части не рассказывал, - делится с «КП-Иркутск» Дмитрий Скляров. – Примерно с 15 августа по 18 октября он был в отпуске и вряд ли мог знать новобранца-рядового. Я уверен, что Володя случайно «попал под раздачу».

Так скажут и все остальные родственники погибших. Их парни ни на что не жаловались, и наоборот, собирались на контракт. Как Егор Богомолов из Оренбуржья, который не дожил до дембеля 25 дней. Он мечтал стать пограничником. Как, по уверению родных, и сам Рамиль Шамсутдинов.

Между тем, расследование причин кровавой бойни в воинской части в Забайкалье продолжается. Выдвигаются разные версии. Сразу после ЧП сообщали, что причиной расстрела военных стал нервный срыв Рамиля Шасмутдинова, не связанный с несением службы. Потом пошла версия о дедовщине, которую многие разделяют. Правда, тогда непонятны намерения парня, переживающего крутой прессинг, остаться в армии на контракт. Тем более, что его вероятным обидчикам оставалось служить с ним месяц - в ноябре они отправлялись домой.

В пользу этой версии говорят разве что рассказы бывших солдат части № 54160 о том, что в подразделении Шамсутдинова якобы традицией было покупать еду начальству. Вспоминают также, что, будто бы, заступая в караул, солдаты по часу и больше вынуждены были снимать и надевать защитный костюм. Этого достаточно для хладнокровного расстрела, причем - всех сразу? Ведь наверняка среди этой группы были и те, кто точно его не обижал, такие же срочники. Их он мог пощадить. Или причина все-таки в чем-то другом? Из источников в правоохранительных органах «Комсомолке» стало известно, что при допросе от Шамсутдинова прозвучала фраза: «Меня все достали»!

СПРАВКА "КП"

Горный (до 1994 года Чита-46) поселок городского типа в Забайкальском крае России, закрытый военный городок

Население 11,4 тыс. человек (2009).

Поселок расположен в 90 км на юг от Читы, рядом с поселком Дровяная Улетовского района.

В поселке базировалось одно из подразделений ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Образован в связи с размещением Харбинского соединения ракетных войск стратегического назначения.

В\ч 54160 сегодня - это автороты и рота охраны.

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