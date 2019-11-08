Пассажирам разбившегося в Бурятии Ан-24 до сих пор не выплатили страховки

С момента авиакатастрофы в аэропорту Нижнеангарска прошло почти полгода, а выжившие пассажиры до сих пор вынуждены оббивать пороги кабинетов, чтобы получить страховые выплаты. Напомним, 27 июня во время жесткой посадки разбился самолет Ан-24. Борт выкатился со взлетки и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся. Погибли командир воздушного судна и техник.

Все до единого пассажира, благодаря грамотным действиям стюардессы Елены Лапуцкой, выжили.

- На днях к нам обратился один из пассажиров Ан-24, который не получил страховые возмещения после авиакатастрофы, - рассказывает «КП-Иркутск» консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Бурятии Ольга Хандажапова. – Кстати, он отметил, что подает заявление не только от себя, но и от остальных пассажиров. То есть, вполне вероятно, деньги не получили все. Мужчина отметил, что страховая постоянно просит донести новые документы, время идет, но вопрос не решается. Обращение мы приняли. Будем помогать.

Самолет врезался в очистные сооружения.

Уточним, через пять дней после катастрофы, авиакомпания, которой принадлежал разбившийся самолет, приняла решение выплатить всем пассажирам по 50 тысяч рублей. Это сумма должна была поступить на счета пострадавших отдельно от денег страховщиков, которые за утраченный багаж обещали 23 тысячи рублей.

- Мы выплатили обещанные нами 50 тысяч рублей 35 пассажирам из 43, - рассказывают в пресс-службе авиакомпании. – Один пассажир отказался от денег, остальные не выходят на связь. Что касается страховых денег, то за ними, конечно, нужно обращаться в страховую компанию. Мы за них это сделать не можем. Зато можем помочь со сбором пакета документов. Когда наши юристы обзванивали пострадавших, говорили им об этом. Обратились за помощью пока не все. Так что если не знаете, какие бумаги нужно собрать, чтобы получить страховку, звоните нам.

Кроме того, страховщики также должны возместить людям причиненный вред здоровью, сумма которого зависит от степени тяжести полученных травм.

Напомним, что две недели назад Владимир Путин подписал указ наградить стюардессу Елену Лапуцкую. Она вовремя открыла запасной выход, и помогла всем выбраться из горящего самолета. Ей вручили медаль Нестерова - за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Такую же медаль получил и выживший пилот Сергей Сазонов. Погибшие при аварии командир Ан-24 Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов посмертно награждены орденами Мужества.

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