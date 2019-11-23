2019-11-23T04:39:51+03:00
Экономика

Ихтиолог, блинопек и сотрудник приема тележек: редкие и необычные вакансии в Сибири

Выбрать профессию нынче можно на любой вкус, было бы желание работать
Любовь АРБАТСКАЯ
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Ихтиолог, блинопек и сотрудник приема тележек: редкие и необычные вакансии в СибириИхтиолог, блинопек и сотрудник приема тележек: редкие и необычные вакансии в СибириФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Всем хочется, чтобы работа приносила и деньги, и удовольствие, но не всем везет найти вакансию мечты с первого раза. А между тем, выбирать есть из чего! И речь идет не только о всегда востребованных профессиях медиков, педагогов и рабочих. На сайтах по поиску работы в Сибири предостаточно необычных предложений.

Так, в Томске ищут ихтиолога-гидробиолога, выращивать креветок. А что? Интересная работа. Правда, специалисту придется поехать во Вьетнам. Но зато и зарплату предлагают неплохую – до 100 тысяч рублей.

Смотрим дальше. На Кузбассе нужен пивовар на завод за 30 тысяч. Требования серьезные: высшее образование в области пивоварения или процессов брожения, знание технологий. Человек с улицы с таким тонким процессом явно не справится!

В Барнауле крайне требуется конюх. Зарплата невеликая – около 15 тысяч рублей, зато какая работа…благодать! Каждый день кормишь, ухаживаешь и гладишь красивых, благородных животных.

В Новосибирске в ноябре потребовался оператор вибростола. Звучит интересно… Но что это значит? «Производство эксклюзивной бетонной плитки», - кратко пояснили работодатели.

А вот еще необычная вакансия из Омска - сотрудник приема тележек на хранение в торговом центре. Доход, конечно, небольшой, 12-15 тысяч рублей, но вдруг кому-то подойдет. Труд ведь совсем не сложный: принимать у посетителей ТЦ тележки, давать им номерки, а, когда они соберутся уходить - все в обратном порядке.

А еще в списках редких вакансий по Сибири в ноябре есть жиловщик (специалист по разделке мяса) и блинопек, сомелье и дизайнер одежды. Есть и более серьезные предложения: например, коллегиальный судья арбитража в Красноярске и дознаватель отдела дознания в Омске. Может, кто-то даже задумается о переезде в соседний город ради престижной должности.

Ну а в Иркутске самыми необычными вакансиями в этом месяце стали швейцар в отеле и консультант по питанию домашних животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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