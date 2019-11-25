2019-11-25T13:15:29+03:00
Происшествия

Видео, как садист летом угрожал возлюбленной, появилось в сети

Пьяный мужчина из Железногорска-Илимского на камеру говорил, что прикончит ее [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Видео, как садист летом угрожал возлюбленной, появилось в сети. фото: скриншот видео из группы "Инцидент | Иркутск" во "ВКонтакте".Видео, как садист летом угрожал возлюбленной, появилось в сети. фото: скриншот видео из группы "Инцидент | Иркутск" во "ВКонтакте".
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Вывез в лес, избил битой, а потом трижды вонзил в грудь нож – так 31-летний Антон (имя изменено - прим.ред.) из Железногорска-Илимского пытался расправиться с возлюбленной, 29-летней Татьяной Боркиной.

Сибиряк из ревности вывез возлюбленную в лес и избил битой.Видео: аккаунт kipriyanovna в Инстаграме.

«Комсомолка» подробно писала о том, что мужчина два года не давал ей жизни. После первого года отношений она хотела расстаться, поскольку между ними начались ссоры, он избивал ее. Но Антон ее не отпускал: преследовал, ломился в квартиру, открыто угрожал убить, если она не будет с ним: «Моя, значит, моя. А не моя – вон кладбище». Девушка рассказывает, что боялась выходить одна из дома.

В подтверждение ее слов, по соцсетям сейчас гуляет видео, записанное еще летом. На камеру пьяный Антон говорит, что расправится с возлюбленной. Автор видео предлагает отвести мужчину домой, к матери, а тот упирается.

- Я хочу к ней, обратно! - кричит он и машет головой в сторону подъезда. Тогда голос за кадром предостерегает Антона, что она этого не хочет, и если он будет долбиться к ней, то она вызовет полицию, и его увезут.

- Пусть вызовет, пусть увозят, - равнодушно бросает перебравший мужчина. И тут же сыплет отборными матами и… угрозами, что прикончит ее.

- Посадят! - пугает его автор видео.

- Пусть посадят, посижу, - заявляет мужчина. - Но дело-то в том, что я не виноват. Я с ней по-хорошему… То, что я, ну напился - ну напился.

Видео, как садист угрожает возлюбленной расправой.Видео: группа "Инцидент | Иркутск" во "ВКонтакте".

Все это продолжалось довольно долго. И вот в ночь с 8 на 9 ноября Антон подкараулил Татьяну на улице, заставил сесть в машину и вывез в лес. Пытался убить, но она чудом выжила. С разбитой головой, с ранами на груди, девушка выползла на дорогу. Ее вскоре подобрали и отвезли в больницу, и это спасло ей жизнь.

История получила широкую огласку в соцсетях. Садиста задержали буквально на следующий день после этого. Как сообщили в СУ СКР по региону, мужчине уже предъявили обвинение в покушении на убийство и арестовали на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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