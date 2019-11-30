Школьник из Иркутска, спасший девочку от педофила, вручил чемпионский пояс Емельяненко

Школьник из Иркутска Слава Дорошенко, который вместе с Глебом Сизых спас девятилетнюю девочку от педофила, стал специальным гостем боя между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. После поединка, который продлился чуть больше двух минут и закончился победой Александра Емельяненко, Слава Дорошенко вручил победителю чемпионский пояс. Об этом сообщается на странице бойца в соцсети.

- Я считаю, это было предсказуемо, - сказал школьник после боя. – Я смотрел прошлые бои Александра, они долго не длились. Мне вообще бой понравился, Михаил дал хороший отпор.

После боя школьник сделал общее фото на память со спортсменами и организаторами поединка. Скриншот с видео

Боксерский поединок состоялся 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Победу одержал в первом раунде техническим нокаутом Александр Емельяненко. Спортсмен пригласил иркутского школьника Славу Дорошенко на этот бой после того, как тот спас ребенка от педофила и помог полиции вычислить преступника.

Напомним, история с нападением педофила на девятилетнюю девочку произошла в Иркутске 23 ноября. Слава Дорошенко возвращался домой после баскетбольной тренировки и услышал крики девочки. Парнишка обернулся на просьбы о помощи и увидел, что неизвестный мужчина силой затащил ребенка в машину. Слава тут же попросил помощи у водителя другой припаркованной машины Глеба Сизых. Вместе они бросились в погоню за похитителем. Преступник, запаниковав, свернул в тупик, высадил пленницу, и вновь уехал. Но спасители девочки не растерялись – они записали номер машины злоумышленника и передали в полицию. Через 40 минут на преступнике захлопнулись наручники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746411" frameborder="0"></iframe> Спас ребёнка от педофила.Подросток помог спасти малышку, похищенную педофилом. Не испугался, не прошёл мимо. Настоящий герой!

Региональное управление МВД наградило обоих спасителей девочки. Славе Дорошенко полицейские вручили памятные подарки, но настоящим сюрпризом для парня стало приглашение на бой Александра Емельяненко.

Слава с подарками от МВД. Фото: Наиля НАГИЕВА

- Круто конечно, я еще ни разу не был в Москве, и на самолете впервые полечу, - сказал Слава корреспонденту «КП-Иркутск», когда тот позвонил ему с поздравлениями. – Александра Емельяненко, конечно, знаю. Смотрел не только его прошлые бои, но и передачи, которые про него снимали. Если честно, пока даже не знаю программу пребывания в Москве. Сказали, что заселят в отель, сводят на бой, на съемки программы. Хотелось бы еще на Красную площадь попасть. Обратно в Иркутск возвращаюсь в выходные.

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