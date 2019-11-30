2019-11-30T13:29:07+03:00
Общество

Герои среди нас: звезды шоу-бизнеса запустили флешмоб в честь школьника из Иркутска, спасшего девочку от педофила

Российские артисты восхищаются в сети поступком иркутян Славы Дорошенко и Глеба Сизых [фото, видео]
Мария ОСИПОВА
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Звезды шоу-бизнеса запустили флешмоб благодарности школьнику из Иркутска, спасшему девочку от насильника. Фото ГУ МВД России по Иркутской областиЗвезды шоу-бизнеса запустили флешмоб благодарности школьнику из Иркутска, спасшему девочку от насильника. Фото ГУ МВД России по Иркутской области
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«У нас в стране появились свои супер-герои! Это вам ни Бэтмен!», «Это история о том, как важно не проходить мимо»… Посты с такими и другими не менее эмоциональными выражениями стали появляться в соцсетях отечественных звезд шоу-бизнеса. Так российские артисты выражают свое восхищение поступком 16-летнего иркутского школьника Славы Дорошенко и рабочего авиазавода Глеба Сизых, которые спасли девятилетнюю девочку от педофила в Иркутске.

Героев уже поблагодарили в соцсетях актриса Эвелина Бледанс, музыканты Сергей Рогожин и Андрей Гризли. Похвалили парня певец Олег Газманов и лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин.

- Я хочу передать слова поддержки и благодарности и Славе, и Глебу. Вы большие молодцы, вы проявили бдительность, вы проявили мужество. Вы очень вовремя среагировали… Вы настоящие мужчины, - сказал в своем видео певец, заслуженный артист РФ Сергей Рогожин.

Актриса Эвелина Бледанс рассказала историю про иркутских героев своим подписчикам в Instagram-аккаунте. Пост она сопроводила хештегами #непроходимимо #героисрединас и другими.

bledansbledans
Эвелина Блёданс о поступке Славы и Глеба
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«Прочитала историю про героев из Иркутска… Двое обычных парней спасли девятилетнюю девочку от педофила… Это история о том, как важно не проходить мимо, как не быть равнодушным и черствым. Расскажите, может быть, вы тоже когда-то не прошли мимо и кому-то помогли?», — написала актриса.

Ее подписчики принялись обсуждать пост и также благодарить Славу Дорошенко и Глеба Сизых. Подписчики звезды, как и сама Бледанс, восхищаются поступком иркутян.

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин считает поступок Славы Дорошенко поистине героическим. И даже предложил дать парнишке орден за мужество. А певец и композитор Олег Газманов отметил, что родителям девочки, едва не пострадавшей от рук педофила в Иркутске, невероятно повезло: поблизости оказались Глеб Сизых и Слава Дорошенко.

- Я хочу сказать огромное спасибо этому парню! И огромное счастье для родителей этой девочки, что он оказался рядом, - сказал Олег Газманов.

Спас ребёнка от педофила.Подросток помог спасти малышку, похищенную педофилом. Не испугался, не прошёл мимо. Настоящий герой!

Напомним, всероссийскую известность школьник из Иркутска Вячеслав Дорошенко получил после того, как вместе с Глебом Сизых спас девятилетнюю девочку от педофила. История произошла в Иркутске 23 ноября. Вечером Слава возвращался домой после тренировки и увидел, как какой-то мужчина силой заталкивает ребенка в машину. Девочка кричала и вырывалась. Слава тут же попросил помощи у водителя другой припаркованной машины Глеба Сизых. Вместе на автомобиле Глеба они догнали похитителя, который, испугавшись, высадил девочку в подворотне и уехал. Но спасители девочки не растерялись – они записали номер машины злоумышленника и передали в полицию.

Глеба и Славу щедро наградили полицейские. Школьника пригласили на служу в полицию, когда вырастет. Но настоящим сюрпризом для Славы Дорошенко стало приглашение на бой Александра Емельяненко. За поединком бойца ММА и пауэрлифтера Михаила Кокляева иркутский парнишка наблюдал с первого ряда. А после боя вручил победителю чемпионский пояс.

Преступника, который пытался похитить 9-летнюю девочку,задержали в Иркутске.Видео: СУ СК России по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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