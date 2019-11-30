Герои среди нас: звезды шоу-бизнеса запустили флешмоб в честь школьника из Иркутска, спасшего девочку от педофила

«У нас в стране появились свои супер-герои! Это вам ни Бэтмен!», «Это история о том, как важно не проходить мимо»… Посты с такими и другими не менее эмоциональными выражениями стали появляться в соцсетях отечественных звезд шоу-бизнеса. Так российские артисты выражают свое восхищение поступком 16-летнего иркутского школьника Славы Дорошенко и рабочего авиазавода Глеба Сизых, которые спасли девятилетнюю девочку от педофила в Иркутске.

Героев уже поблагодарили в соцсетях актриса Эвелина Бледанс, музыканты Сергей Рогожин и Андрей Гризли. Похвалили парня певец Олег Газманов и лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин.

- Я хочу передать слова поддержки и благодарности и Славе, и Глебу. Вы большие молодцы, вы проявили бдительность, вы проявили мужество. Вы очень вовремя среагировали… Вы настоящие мужчины, - сказал в своем видео певец, заслуженный артист РФ Сергей Рогожин.

Актриса Эвелина Бледанс рассказала историю про иркутских героев своим подписчикам в Instagram-аккаунте. Пост она сопроводила хештегами #непроходимимо #героисрединас и другими.

bledans Эвелина Блёданс о поступке Славы и Глеба

«Прочитала историю про героев из Иркутска… Двое обычных парней спасли девятилетнюю девочку от педофила… Это история о том, как важно не проходить мимо, как не быть равнодушным и черствым. Расскажите, может быть, вы тоже когда-то не прошли мимо и кому-то помогли?», — написала актриса.

Ее подписчики принялись обсуждать пост и также благодарить Славу Дорошенко и Глеба Сизых. Подписчики звезды, как и сама Бледанс, восхищаются поступком иркутян.

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин считает поступок Славы Дорошенко поистине героическим. И даже предложил дать парнишке орден за мужество. А певец и композитор Олег Газманов отметил, что родителям девочки, едва не пострадавшей от рук педофила в Иркутске, невероятно повезло: поблизости оказались Глеб Сизых и Слава Дорошенко.

- Я хочу сказать огромное спасибо этому парню! И огромное счастье для родителей этой девочки, что он оказался рядом, - сказал Олег Газманов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746411" frameborder="0"></iframe> Спас ребёнка от педофила.Подросток помог спасти малышку, похищенную педофилом. Не испугался, не прошёл мимо. Настоящий герой!

Напомним, всероссийскую известность школьник из Иркутска Вячеслав Дорошенко получил после того, как вместе с Глебом Сизых спас девятилетнюю девочку от педофила. История произошла в Иркутске 23 ноября. Вечером Слава возвращался домой после тренировки и увидел, как какой-то мужчина силой заталкивает ребенка в машину. Девочка кричала и вырывалась. Слава тут же попросил помощи у водителя другой припаркованной машины Глеба Сизых. Вместе на автомобиле Глеба они догнали похитителя, который, испугавшись, высадил девочку в подворотне и уехал. Но спасители девочки не растерялись – они записали номер машины злоумышленника и передали в полицию.

Глеба и Славу щедро наградили полицейские. Школьника пригласили на служу в полицию, когда вырастет. Но настоящим сюрпризом для Славы Дорошенко стало приглашение на бой Александра Емельяненко. За поединком бойца ММА и пауэрлифтера Михаила Кокляева иркутский парнишка наблюдал с первого ряда. А после боя вручил победителю чемпионский пояс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746157" frameborder="0"></iframe> Преступника, который пытался похитить 9-летнюю девочку,задержали в Иркутске.Видео: СУ СК России по Иркутской области

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