Это хайп, детка: как блогеры летают на стульях и возвращают девственность после пяти родов

Ради роста подписчиков и лайков многие блогеры готовы на все. Одни накачивают руки-базуки, другие рожают в прямом эфире. Недавно вся страна обсуждала вечеринку в московской сауне, где три человека погибли, окунувшись перед камерами смартфонов в бассейн с сухим льдом. Организатор тусовки - блогер-провизор Екатерина Диденко - «оплакивала» мужа и друзей в инстаграм-сторис, получив плюсом 500 тысяч подписчиков.

«Комсомолка» узнала, на что еще готовы россияне в погоне за славой, собрав для наглядности самые хайповые посты в инстаграме.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИНТАЖ

Михаил Литвин - mikhail_litvin

Московский блогер Михаил Литвин с 10 миллионами подписчиков опубликовал в инстаграме фото, где он сидит на стуле… привязанном тросом к летящему вертолету! И, судя по снимку, без страховки. Страшно? Еще бы! Зачем такой риск, парень рассказал на своем Ютуб-канале:

- Сегодня будет полет, и я не буду в вертолете сидеть. Этот ролик ради вас, ради круглой цифры - это 10 миллионов (подписчиков - прим. ред.) в моем инстаграм. Скорее всего, не умру. А даже если «разложусь», шансы на восстановление будут, - говорил Михаил перед «хайпом».

mikhail_litvin Блогер Михаил Литвин ради лайков полетал на стуле.

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Оправдался ли риск? Парень собрал 1,4 миллиона лайков и 13,3 тысячи комментариев. Цифры большие, но не особо отличаются от тех, что собрали его прошлые посты. Ровно столько же лайков и на пять тысяч больше комментариев, чем вертолет, собрал пост с видео-историей, которую он сам выдумал. Сюжет поставки был таков: встретил случайно на улице обидчика матери, убил его из мести и попал в тюрьму. Удивительно, но сцена хоть и вымышленная, но походит на реальную. Весь антураж соблюден. Этим и цепляет Литвин подписчиков, снимая вымышленные сторис.

Основной контент – пранки (розыгрыши) прохожих, а также видео-истории на разные темы.

ВЕРНУЛА НЕВИННОСТЬ

Адель Сергеенкова - adelsergeenkova

Мать пятерых детей Адель Сергеенкова из Подмосковья на днях взбудоражила 2,1 миллиона своих подписчиков. Девушка заявила, что возвращает себе девственность!

- Это не цель. И даже не хайп, - утверждает блогер в своем аккаунте. - Это, на мой взгляд, прекрасное логическое завершение серьезнейшей операции.

После многочисленных родов молодая мать решила уменьшить грудь, а заодно, по совету врача, и половые органы. Операцию проводили в прямом эфире.

- Подумать только, буквально через пару часов я стану девочкой: как внутри, так и снаружи, - восторгается Адель в инстаграме. - Итог стоит того, чтобы вынести и скальпель, и наркоз, и реабилитацию.

adelsergeenkova Адель Сергеенкова после пяти родов возвращает девственность.

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Видео про возвращение девственности получило 314 тысяч просмотров и 1,2 тысячи комментариев. По сравнению с предыдущими постами Адель особого хайпа не случилось: другие ее ролики набирали и более полумиллиона просмотров. 571 тысячу просмотров, например, набрал пост, посвященный ее заду: фото со вколотыми шприцами и подпись про увеличение пятой точки.

Основной контент - пафосный блог о семье, красоте, шопинге, саморазвитии и шикарной жизни.

ИЗБИЕНИЕ В ПОДЪЕЗДЕ

Андрей Петров - andrewpetrov1

Макияж, эпатажный наряд, длинные ногти - за буднями интернет-знаменитости следят 936 тысяч подписчиков. Известный бьюти-блогер Андрей Петров из Москвы в начале марта пожаловался в соцсетях на избиение. Из-за чего случилась драка, кто прав, кто виноват, с ходу и не разберешься. Тем не менее, пользователи с удовольствием посмаковали историю в комментариях.

- На меня и моего друга напали в моем подъезде, - подписал он видео. - На записи видно, как Арслан пытался сперва задержать меня против моей воли, а позже жестоко избил Диму, причем самого Арслана ни один из нас и пальцем не тронул.

В интернете обсуждали, что Андрей якобы громко слушал музыку, из-за этого у него и его друга Дмитрия Городецкого случился конфликт в подъезде с соседом Арсланом Хасавовым (редактор «Учительской газеты» - прим.ред.). Инста-звезда пожаловался на травму головы, ушибы руки и сломанный ноготь якобы во время потасовки.

andrewpetrov1 Бьюти-блогер Андрей Петров пожаловался в соцсетях на избиение.

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Пост хайпанул: 599 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев. Больше - 644 тысячи - собрал ролик, где Андрей просто кривляется на камеру под рэп со знакомым парнем.

Основной контент - посты посвящены переодеваниям в эпатажную женскую одежду, необычному яркому макияжу и фото с другими парнями.

КУПИЛ ВОДКУ «БЕЗДОМНОМУ», А ТОТ УМЕР

Илья Губарев - bomber_show_official

Тольяттинский блогер Илья Губарев, который известен тем, что сделал татуировки на белках глаз, тоже недавно попал в скандальную историю. На своем видео Илья угостил бездомного бутылкой водки. А через несколько часов бедолага умер. Оказалось, это был бывший директор местной школы... Видео вызвало волну возмущения, а сам блогер уверял, что напоил человека не ради славы - помогал опохмелиться. Сейчас видео удалено.

bomber_show_official Блогер Илья Губарев известен татуировками на белках глаз.

Отклик

Лайков - 1,8 тысячи, комментариев - 85. Пожалуй, не слишком большие цифры для блогера с 97,4 тысячами подписчиков.Из последних постов самых хайповый - где Илья в фотошопе замазал все татуировки на лице и предложил подписчикам сравнить, как ему больше идет - с рисунками или без - 4,8 тысячи лайков и 319 комментариев.

Основной контент - похудение, татуировки. Заманивает подписчиков именно своим странным внешним видом (весь в тату, даже глаза, и очень полный).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следуй за мной! Как одно фото стало мировым трендом

#followmeto или следуй за мной – этот хэштег популярен по всему миру. На фото - она идет вперед, держа вас за руку, а вы снимаете сзади ее и ваши сплетенные ладони. Кто хоть раз не пробовал сделать со своей второй половинкой такую фотографию?

Хэштег запустил в 2012 году фотограф, путешественник и блогер из Москвы Мурад Османн. В Инстаграме он известен под ником muradosmann.

- #следуйзамной на Мертвое море, уникальное место, которого, возможно, не станет уже через 30 лет. Пока у вас есть возможность наслаждаться этими завораживающими пейзажами, не упускайте ее, - в таком духе Мурад подписывает все фото, сделанные с женой в разных точках мира.

За блогером-путешественником пристально следят 4 миллиона подписчиков. Снимки в стиле #followmeto не надоедают, а наоборот, многих вдохновляют на поездки и красивые кадры.

muradosmann Мурад Осман ввел моду на фотографии в стиле "следуй за мной".

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Психолог Оксана САВЧУК

Не реализовался? Ушел в виртуальный мир!

- Блогеры делятся на два типа. Первые дают подписчикам знания, полезную информацию. А вторые прокачивают инстинкты - свои и аудитории. Ведь в виртуальный мир, как правило, уходят те, кто страдает от нереализованности. Одни создают иллюзию красивой жизни, другие занимаются розыгрышами (пранками), чтобы хоть где-то почувствовать желанную силу и превосходство, третьи упиваются своим величием и бесстрашием, снимая контент в экстремальных условиях. Развивается зависимость. К чему это может привести? Подписчики со временем променяют одних кумиров блогосферы на других, и им рано или поздно придется возвращаться в реальность. Или все может закончиться трагедией. Так, девушка из истории с сухим льдом позиционирует себя как образованная, помогает разбираться в лекарствах. Но при этом она совершенно не понимает последствия своих поступков, живет лишь эмоциями и удовольствием от «власти» и «влияния» на подписчиков. Другое дело, когда блогер отличает реальный мир от виртуального и осознанно манипулирует аудиторией, чтобы заработать на этом.

А подписчики легко «подсаживаются» на чужие блоги. Почему? Каждый пост - это как подглядывание в замочную скважину, возможность прожить чужие эмоции, которых не испытываешь в реальности.

КСТАТИ

Андрей ГУСЕВСКИЙ, SMM-специалист

Как зарабатывают в соцсетях

- Заработать блогеру можно, получая за рекламу деньги или бесплатный товар (реклама по бартеру). Цена зависит от популярности аккаунта, числа подписчиков, их среднего возраста и платежеспособности. Конечно, можно монетизировать аккаунт и с сотней подписчиков, но какой рекламодатель согласится на маленький отклик? Оптимальное количество - хотя бы 10 тысяч реальных людей. Тогда средняя цена поста составит от 500 рублей, сторис – в два раза дороже. За каждые 10 тысяч аудитории сумма увеличивается, и предела тут нет! Интернет-знаменитости, у которых около полумиллиона подписчиков, за полгода легко зарабатывают на новенький «Мерседес». Но самый прибыльный блогер, разумеется, Ольга Бузова с 20-миллионной аудиторией. К рекламе она подходит очень ответственно: порекомендуешь плохой товар или услугу, и аудитория перестанет доверять. У мелких блогеров такого выбора нет, соглашаются на все подряд. Тем не менее, агрессивное «впаривание» товара никто не любит. Используется нативная реклама, гармонирующая с аккаунтом. Пример: сходила красивая девушка в бассейн, сфотографировалась в купальнике, выложила в инстаграм снимки с нужной меткой - и ей за это заплатили. Какие направления для блогеров самые прибыльные? Бьюти-индустрия, техника, автомобили. Хотя темы, на самом деле, могут быть любыми - главное, цеплять аудиторию контентом.

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