Землетрясение в Иркутске 1 марта 2021: эпицентр был в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Иркутске 1 марта 2021 произошло в 01.09 по местному времени. Эпицентр сейсмособытия в этот раз находился в республике Бурятия, в 16 километрах от населенного пункта Энхалук.

- В эпицентре сила подземных толчков составила 5.3 балла, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Землетрясение в Иркутске 1 марта 2021 зарегистрировано же силой в 2-3 балла. Как отметили спасатели, разрушений и пострадавших от движения литосферных плит в первую весеннюю ночь – нет.

Землетрясение в Иркутске 1 марта 2021 произошло ночью. Фото: Байкальского филиала «Единой геофизической службы Российской академии наук»

Стоит отметить, что последнее время землетрясения в Иркутске происходят часто, даже по мнению ученых. Дело в том, что за полгода в регионе произошло четыре крупных сейсмособытия. Напомним, Приангарье трясло 22 сентября, 10 декабря утром и вечером, 12 января.

-Четыре землетрясения подряд, за короткий промежуток времени – этого в Иркутске раньше не было, - поделился в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск директор Института земной коры СО РАН, член-корр. РАН Дмитрий Гладкочуб. – Даже в летописях города не упоминается. Хотя повторы были и раньше, но расстояние по времени больше. В 1903 году было байкальское землетрясение, а в 1905 году – серия землетрясений на хребте Танну-Ола в Монголии, в Иркутске ощущались толчки 6-7 баллов. Это достаточно близко по времени.

И постоянно продолжается разрядка земной коры – регулярно происходят землетрясения небольшие по силе, которые не ощущаются сибиряками (возможно, и землетрясение в Иркутске 1 марта 2021 ощутили не все - просто спали), после толчков в Монголии 12 января и в Иркутской области вовсе были зафиксировано более сотни афтершоков. А недавно – 21 февраля – в Иркутске также было 2 балла. Тогда эпицентр регистрировали в республике Тыва.

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