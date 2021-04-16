Жилье размером с кухню. Как выглядят самые крохотные квартиры, которые продают в Иркутске. Фото: Павел КЛОКОВ

Впрочем. На первом месте в нашем рейтинге жилье в центре города в 6 квадратных метров! Правда, владельцы апартаментов на улице Мопра все-таки указывают, что общая площадь довольно приличная для маломерок -20. Из чего она складывается? По всей видимости, учитывается кусок общего коридора и часть кухни. Риелторы отмечают, что она «удобна для сдачи в аренду». Кстати, это, правда – все рядом, для студентов подходит. Этот «уютный угол» в старом общежитии продают по цене около 700 тысяч рублей.

Но если не рассматривать столь экзотичные клетушки, то на первых позициях в рейтинге останутся квартиры по 13-14 квадратов. В них с трудом умещаются шкаф, стол и диван, но владельцы впихивают в крошечное пространство еще и сервант, и кресла, и холодильник со стиралкой, загромождая жилплощадь до основания. Что удивительно, в таких квартирах часто имеется санузел с ванной, под него занимают часть комнаты. Кстати, стоит это все немало. В неблагоустроенном доме с удобствами типа «туалет во дворе системы сортир» - около 800 тысяч. Зато центр.

Более приличные варианты такого жилья расположены, как правило, на Синюшке или в Пограничном переулке ( это Октябрьский район). Впрочем, в городе довольно много бывших малосемейных общежитий и коммуналок. В зависимости от уровня комфорта самого дома ( разваливается или не так давно построен) и близости к центру эти крошечные квадраты с общим коридором и «спокойными соседями» ( в малосемейном секционке таковых обычно четверо, а в коридорном общежитии все 50).

Если окажетесь в коммуналке, придется вспомнить студенческие годы в общежитии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К моменту, когда писался этот текст, микрожилья предлагалось достаточно много. На сайте риэлти. ирк. ру нашлось четыре квартиры по 9-13 метров, а вот в категории «до 18» уже наличествовал выбор и цена на уровне миллион +. Сюда попали варианты коммуналок, комнаты из бывших общаг, которые по-современному значатся «студиями» Акцент продавцы делают кто на чем. Владелец 16-метровой квартиры, например, на виде из пластикового окна. Вид хороший и окно наверняка новое. И даже метр есть для кухни.

Что касается цены сказочных мини-квартир, то хозяева квартиры в 18 квадратов в неплохом доме на Микрохирургии глаза, например, в кирпичном доме без балкона, продает свою «прекрасную студию» за 1, 7 миллиона рублей. Много, почти по 100 тысяч за квадрат. Но это еще не чудеса.

Студия в Радужном – за 3 миллиона

При строительстве нового микрорайона в Радужном архитекторы запланировали много совсем небольших студий по 22-26 квадратов на разных этажах новостроек, с балконами и без. На этапе котлована такое жилье еще продавалось ценой около миллиона рублей, когда дом сдавался – по 1, 5 миллиона. Сейчас эти студии с хорошим ремонтом продаются уже дороже трех миллионов.

Так выглядит "кухня" в крошечной квартире. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

« Продам студию с хорошим ремонтом на 9 этаже 14-этажного дома в микрорайоне Радужный. В квартире сделан хороший ремонт, зона спальни и кухни разделены. В прихожей ниша под шкаф-купе. Площадь квартиры 23 кв.м + 2кв.м балкон. Дом 2014 года постройки». Есть еще несколько похожих предложений. Главное отличие от предыдущих вариантов — в квартире действительно есть ванная комната, с туалетом и душевой, место под стиралку, а небольшое по метражу жилье удобно зонировано, и плита, и холодильник входят.

Все современные «малышки» торгуются по цене выше трех миллионов, что в пересчете на скромные квадраты выходит по 125 тысяч за этот самый квадрат. Цена явно завышенная даже для жилья в хороших, качественных домах. Но в этом ценовом диапазоне в городе продается не так много квартир. В основном это Ленинский район, пригороды с не самым большим количеством метров и качеством жилья. Либо собственник честно пишет «требует ремонта».

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