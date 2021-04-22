Юбилей "головы Ленина": в Улан-Удэ в этом году отмечают 50 лет уникальному памятнику. Фото: Марк АГНОР.

Какие первые ассоциации приходят на ум при упоминании столицы Бурятии? Конечно, буузы, дацан и голова Ленина. А тем более, сегодня, 22 апреля, когда у самого Ильича день рождения. Перед этим праздником голову тщательно помыли. Как полагается. Ведь она, на минуточку, самая большая в мире. Центром Улан-Удэ она является уже почти 50 лет и в топ новостей голова вождя попадает с завидной частотой. Заслуга это, конечно, жителей солнечной республики. У них и фантазия есть, и быть уникальными в своем роде тоже любят. А «Комсомолка» собрала топ самых интересных этапов жизни многострадальной головы.

Маска от заразы

Студенты, несмотря на мороз, принесли на центральную площадь марлевую маску. Речь идет об огромном полотне размером 2,5*1,5 метра. Все как положено: 4 слоя, чтобы ни одна зараза не прошла, и вязочки для ушей по всем меркам. Активисты хотели таким образом напомнить о том, как важны средства защиты, но мэрия маску на Ленина надевать запретила – и так не заболеет. Прошло с того случая почти 12 лет, но идею энтузиасты не забросили.

Маска: продолжение

Зачем спрашивать разрешение, когда речь идет о фотошопе. Белую медицинскую маску, которых так сильно не хватало в городских аптеках из-за ажиотажа вокруг коронавируса, «надели» на лицо вождя. Как полагается, не на подбородок, а на нос, что только глаза видны. Цены на средства защиты тогда подскочили почти в 14 раз, а Ленину вот бесплатно досталась.

Дайте воздуха

Ленин в противогазе.

Пережила голова Владимира Ильича многое на своем веку. Мы уже забыли, а ведь до пандемии тоже были свои проблемы. И как всегда, ответом на все невзгоды становятся интернет-мемы. В прошлом году фотография головы вождя в противогазе набрала больше 1,5 тысяч лайков. В Улан-Удэ в три раза был превышен уровень загрязняющих веществ в воздухе. Людям советовали как можно реже выходить из квартиры. Было достаточно времени освоить фотошоп.

Шапку жители Бурятии надевать запретили

Не дошла до логического конца и идея надеть на уланудэнского Ильича модную шапку. Еще в далеком 2014-м эту идею обсуждали на первом канале. Молодежь предложила таким образом привлечь как можно больше туристов, да и холода уже подступали. Вариантов было много: от классической шапки ушанки до цветастой вязаной с помпоном. Но в этот раз уже народ забастовал, мол - бред это все.

Ленин в шапке. Этот вариант не понравился жителям.

Приехала ради поцелуя с Ильичом

"Мой мармеладный, я не права," - так подписана в соцсетях необычная фотография. На ней студентка МГУ с наслаждением целует в губы голову Ленина. Точнее ее 7 метровый изваяние. Приехала девушка из Москвы ради контента для своих подписчиков. Молодая блогерша полностью посвятила свою страницу «каменным Ильичам» по всему миру. А на нашего спрос был самый большой.

Поцелуй с головой Ленина.

Владимир Ильич Ди Каприо

Сила интернета вообще вещь интересная, так сказать, не до конца изученная. Жили столько лет и не догадывались, что у Ленина есть двойник. Причем, он никогда не прятался, даже наоборот, блистал в кино и на ковровых дорожках. В мобильном приложении, где обычные пользователи искали себе звездного двойника, встретились Владимир Ильич и Леонардо Ди Каприо. Система утверждает – на одно лицо.

Ленин или Ди Каприо.

2 в 1

И это только половина того, что терпел многострадальный памятник. Участники одного из пабликов решили «скрестить» главные монументы Улан-Удэ и Иркутска. В итоге, голова Ленина приобрела тело и зубы Бабра. Как назвать это чудо думали всем интернетом, вариантов было много – от «Улакуцк» до «Иркулан». И, несмотря на пугающий вид, гибрид получил кучу лайков.

Голову Ленина перед праздником помыли. Фото: Тивиком.

Бомбические новости

Самой запоминающейся новостью в жизни монумента стал «взрыв». В ряде СМИ появились заголовки «в Улан-Удэ взорвали голову Ленина». Народ был в шоке. Но ненадолго. Снова чьи-то шалость и фантазия породили повод вспомнить о голове вождя. Бурятский иллюстратор в своем Instagram выложил видео, на котором символ республики разлетается на куски. Причем так правдоподобно, что для многих это стало ударом и оскорблением советского прошлого.

Ленин запел

Эксперименты с техникой 3D вообще редко получают одобрительные отзывы, если речь идет об Ильиче. Так, в 2015 году Ленин запел. Выбор пал на популярную песню Тимати «Ты че такая дерзкая, а?». Это не устроило бурятских коммунистов и через неделю на креативного монтажера подали в суд.

КСТАТИ

Откуда есть пошла голова Ленина

Вернемся к истории создания уникальной скульптуры. Монумент головы Владимира Ленина отлили на том же заводе, что и известных «Рабочего и колхозницу» в г. Мытищи. Изначально памятник планировалось открыть к 100-летнему юбилею Владимира Ильича, но организаторы просто не успели. Открытие состоялось через год. Тогда Ленин «без тела» казался чем-то невообразимым, но позже полюбился горожанам и туристам.

Сегодня «нашу голову» знает весь мир. Всего в России 4,5 тысячи памятников Владимиру Ильичу, но 42- тонная только у нас. С 2015 года «визитная карточки» Бурятии красуется на страницах Книги рекордов России, республика даже получила специальный документ. Там и прописаны все «достоинства» памятника: высота памятника – 7,7 метра и постамента – 6,3 метра, наибольшая ширина – 4,5 метра.

ТТХ

Высота памятника 7,7 метра

высота постамента – 6,3 метра

наибольшая ширина – 4,5 метра

вес – 42 тонны

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