Бурятия вышла на второе место в стране по заболеваемости COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Третья волна коронавируса в соседней Бурятии уже в разгаре. По данным на 14 июня, республика вышла на второе место в России по заболеваемости опасной инфекцией. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. На днях число зараженных подскочило до 170 в сутки.

- Большой рост отмечается в возрастной группе 18-29 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в этой категории увеличилась в два раза и на 40 процентов превысила среднереспубликанский показатель, - рассказали в правительстве Бурятии.

В минздраве республики отмечают, что с 1 июня в 3,4 раза выросло число пациентов ковидных стационаров, также стали ощутимо чаще вызывать скорую и неотложку. Так, больница скорой медицинской помощи буквально за полнедели оказалась забита до отказа. Коронавирусный госпиталь развернули уже даже в одной из гостиниц. Увы, все больше больных с осложнениями. Половина из тех, кто попал в реанимацию - младше 65 лет.

Напомним, чтобы остановить распространение COVID-19, в Бурятии вновь ввели ограничения. Сотрудникам компаний рекомендуется вновь переходить на дистанционку. До 1 июля не работают кинотеатры, театры, детские игровые, аттракционы, фудкорты. Торговые центры открыты только до 20 часов.

Кроме того, вновь ужесточен масочный режим: без защитных повязок не пустят в автобусы, торговые центры, кафе и другие общественные места.

- Мы надеемся до 1 июля эту ситуацию переломить, если население и бизнес ответственно будут относиться к ситуации: не будет «ковидных» вечеринок и так далее, - сообщил на днях глава Бурятии Алексей Цыденов.

В Роспотребнадзоре рассказали, где, в основном, подхватывают инфекцию местные жители.

- Чаще всего заболевшие называли местом заражения домашние очаги - 36%, посещение различных объектов услуг (торговые центры, общепит, парикмахерские, медорганизации, банки.) - 29%, посещение друзей, родственников, участие в мероприятиях - 16%, общественный транспорт - 12%, место работы - 5%, выезд за пределы Бурятии- 2%, - перечислили в правительстве республики.

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