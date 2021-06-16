«Не ходите в банк, там сидит мошенник»: запись разговора, как сибирячку пытался развести на деньги лжеполковник МВД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как оказалось, и у мошенников бывают промашки. Выбрав для себя очередную жертву – жительницу Иркутска, аферисты рассчитывали легко обвести ее вокруг пальца по своей уже излюбленной схеме. Чтобы выудить с ее счета все деньги, один из преступников позвонил сибирячке и представился высокопоставленным полицейским. Как происходил диалог, женщина записала на аудио.

- Здравствуйте, я полковник полиции отдела экономической безопасности Иркутской области, - словно скороговорку проговорил в трубку мошенник.

Чтобы убедить сибирячку, что он действительно человек при погонах, мужчина предложил проверить о нем информацию в Интернет. А именно на официальном сайте ГУ МВД России Приангарья. К слову, бояться ему было нечего. Преступник заранее замаскировал свой номер под реально существующий телефон конкретного сотрудника дежурной части.

После этого преступник сообщил, что на иркутянку пытаются оформить кредит. А он, мол, является руководителем операции по поимке аферистов. И добавил, что женщина просто обязана помочь в задержании. Для этого ей нужно быстро найти банкомат и выполнить несколько операций. Однако, женщина ответила, что является инвалидом и не сможет добраться до банкомата. А когда она добавила, что через несколько дней приедет в офис банка, и скажет, что не подавала заявку на кредит, мошенник вышел из себя и начал повышать голос.

- Вот только без самодеятельности, - начал кричать он в трубку. – Ситуация серьезная. Сотрудник отделения банка - мошенник, и у него контроль над вашими счетами. Он управляет этой ситуацией. Чего вы добьетесь, придя в банк? То, что на вас кредит оформят. А потом будете возмущаться: кредит на меня оформили без моего участия?

Однако, психологическое давление на иркутянку не подействовало. Она ответила хитрому аферисту, чтобы он не повышал на нее голос и бросила трубку. А затем перезвонила по номеру телефона, указанному во входящих вызовах, и, услышав голос реального полицейского, убедилась, что ее пытались обмануть. Позже бдительная женщина передала аудиозапись сыщикам.

- Только с начала июня телефонные мошенники обманули более 80 жителей региона, похитив у них 19 миллионов рублей, - дали грустную статистику в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще раз просим жителей Приангарья не выполнять никаких действий со своими счетами по чьим-либо просьбам, каким бы именем или должностью не назвал себя собеседник.

Добавим, что мошенник, оставшийся без куша, разыскивается. А пока он не найден, преступник может позвонить вам.

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