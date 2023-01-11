Даже с одним крылом защищает любимую. Спасенная в Бурятии пара лебедей оказалась редким и очень верным видом

Весной, когда птицы полностью восстановятся, зоозащитники планируют вернуть лебедей в естественную среду обитания. Фото: пресс-служба Бурприроднадзора

Помните чудесную историю о спасении двух влюбленных лебедей из Бурятии? Ранее «КП-Иркутск» рассказывала, что белокрылых обнаружили на озере Маракта жители села Усть-Эгита в конце октября 2022 года. Птицы собирались лететь в теплые края, чтобы переждать там зиму. Однако самец серьезно повредил крыло и не мог отправиться в столь далекое путешествие. Его подруга отказалась лететь одна и верно оставалась рядом со своим любимым. Так птицы и оказались на замерзающем озере. Вероятнее всего, пара бы погибла от холода и голода, если бы не человеческая доброта. Первой на помощь истощенным лебедям пришла сельская учительница и двое ее учеников. Вместе с сотрудниками ГИМС они вызволили влюбленных из ледяной ловушки.

Первой на помощь истощенным лебедям пришла сельская учительница и двое ее учеников. Фото: из личного архива Аяны Бардуевой

Осмотрев птиц, ветеринары вынесли вердикт – самцу придется ампутировать засохшее крыло. Слишком уж серьезной была полученная травма. Операция прошла успешно. Дальше выхаживать белокрылых вызвалась семья из Еравнинского района. У Цыцыкмы Жамбалдоржиевой и ее мужа здесь небольшое подворье, на котором содержатся гуси, индюки и даже страус. Поэтому им не составило труда дать парочке возможность восстановить свои силы в тепле и комфорте. Вот только женщина даже не догадывалась, что лебеди оказались особенными.

Из-за серьезной травмы самцу пришлось ампутировать одно крыло. Фото: из личного архива Цыцыкмы Жамбалдоржиевой

- Это Малые лебеди. Вид, занесенный в Красную книгу России, - рассказали в пресс-службе Бурприроднадзора. – Первое, что бросается в глаза - это окрас птицы. Он белый, почти белоснежный. Внешне птица похожа на кликуна. Она не зря носит приставку малая, потому что размер взрослой особи действительно меньше, чем у похожих птиц. Малый лебедь составляет пару на всю жизнь, и сохраняет верность даже после смерти партнера.

Весной, когда птицы полностью восстановятся, зоозащитники планируют вернуть лебедей в естественную среду обитания.

- Так как самец остался без крыла, летать он уже, конечно, не сможет. Поэтому очень интересно, как поведет себя самочка. Улетит или останется вместе с любимым? Или улетит, но потом все равно вернется, - рассказывает Цыцыкма Жамбалдоржиева. – Будем наблюдать. У нас на территории фермерства есть небольшой пруд. Они смогут в нем жить, если самка примет решение остаться. Нужно будет только огородить его от собак, чтобы птицы чувствовали себя в безопасности.

Как рассказывает Цыцыкма Жамбалдоржиева, сейчас белокрылые чувствуют себя намного лучше, чем в первое время, когда их только привезли на ферму.

Сейчас лебеди чувствуют себя намного лучше, чем в первое время, когда их только привезли на ферму. Фото: пресс-служба Бурприроднадзора

- Раньше они ходили кругами, размахивали крыльями. Были очень беспокойными. Сейчас же немного освоились и начинают громко шипеть только тогда, когда подходишь к ним очень близко. Самец, несмотря на то, что у него осталось только одно крыло, продолжает защищать свою подругу!

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