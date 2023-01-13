Иркутск против Голливуда. Universal Pictures не согласны выплатить кинотеатру из Иркутска 2,9 млн за сорванный показ «Бэтмэна»

Ранее служители Фемиды встали на сторону иркутян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Арбитражный суд Москвы рассмотрит апелляционную жалобу киностудии Universal Pictures в отношении иркутского кинотеатра New Cinema. Голливудская компания не согласна тем, что с нее требуют возместить убытки кинопрокатчику за отмененный показ блокбастера «Бэтмен» после конфликта на Украине.

Как ранее рассказывала «КП-Иркутск», противостояние между кинозалом и Голливудом началось в июне 2022 года. Иркутяне направили иск в суд, с просьбой взыскать с кинокомпании материальный ущерб за срыв показа нового фильма «Бэтмэн». Премьера блокбастера должна была состояться 2 марта. Но после начала проведения специальной военной операции на Украине, Universal Pictures, как и многие другие крупнейшие кинокомпании, приостановили показ фильмов. «Бэтмэна» сняли с проката за один день до премьеры. Руководство кинотеатра «New Cinema» оценило упущенную выгоду в 2,9 миллиона рублей. Позже, в октябре, в Арбитражном суде Москвы состоялось рассмотрение этого дела. Служители Фемиды встали на сторону иркутян.

- Мы одержали победу сразу же на первом заседании, и честно говоря, нисколько в этом не сомневались, - рассказывал корреспонденту «КП-Иркутск» управляющий иркутского кинотеатра New Cinema Егор Иваненко. – Все доводы и факты нарушения договорных отношений были на лицо. У нас были проданы билеты, мы представили статистику и показатели. Сторона ответчика, по результатам своей независимой экспертизы, рассчитали другую сумму. В три раза меньше, чем мы запросили в иске. Но победа оказалась на нашей стороне!

И вот стало известно, что иркутянам предстоит еще одно судебное заседание. Об этом руководство кинотеатра рассказало в своих социальных сетях.

- Да, первую инстанцию мы выиграли. Но хитрые «кинонедоделы» из Universal Pictures хотят взять реванш. Мы готовы. А вот готовы ли они? Дело все в том же Бэтмене, договор на который они с нами заключили, а цифровой ключ не дали, - говорится в сообщении.

Заседание состоится 16 января. Кинопрокатчики готовятся вылететь в Москву.

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