446 звонков за месяц: кредиторы каждый день кошмарили должницу и поплатились за это Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Улан-Удэ женщина не смогла вовремя вернуть долг кредитной организации, и ее жизнь превратилась в сущий "ад". Ее телефон разрывался с утра до ночи, звонки с требованием выплатить деньги не прекращались. В историю вмешались сотрудники УФССП по Бурятии. Они провели проверку.

- Выяснилось, что за 28 дней кредиторы позвонили ей 446 раз. В день они совершали от 2 до 34 звонков, - рассказал главный судебный пристав республики Петр Ертанов. - Наши специалисты составили протокол об административной ответственности. Кредитная организация оштрафована на 100 тысяч рублей.

Так кредиторы поплатились за навязчивость. Понятно, что никуда от взятого займа не денешься, платить надо. Но по закону звонить должникам можно не чаще, чем раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц. И то, соблюдая временные рамки: с 8.00 до 22.00 в рабочие дни и с 9.00 до 20.00 в праздники и выходные.

И это не единственный подобный случай. Ранее "КП"-Иркутск рассказывала, как коллекторов, которые кошмарили двух сибиряков, оштрафовали на 200 тысяч за 88 звонков.

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