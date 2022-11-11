Двухлетняя девочка вернулась из детского сада в царапинах и укусах в Улан-Удэ

Откуда взялись травмы, ни семья, ни воспитатели детсада не понимают. Фото: из личного архива героя публикации

Укусы на шее, множественные царапины на спине и животе. Жуткие фотографии своей двухлетней дочери опубликовал в соцсетях житель Улан-Удэ Евгений. Мужчина утверждает, что малышка вернулась домой с этими травмами из детского сада.

- Я был на работе, когда супруга скинула мне эти фотографии, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Евгений. - Дочку забрали из детского сада. Привели ее домой, начали переодевать и ужаснулись. Я тут же звоню воспитательнице, скидываю фотографии и спрашиваю: «Что это? Как это случилось? Но она лишь отвечала, не понимает, что произошло».

Мужчина утверждает, что малышка вернулась домой с этими травмами из детского сада. Фото: из личного архива героя публикации

Как рассказывает 28-летний отец ребенка, младшую дочь Катю (имя изменено – прим. Редакции) отдали в частный детский сад недавно, два месяца назад. Дошкольное учреждение находится недалеко от их дома, поэтому родители обрадовались тому, что забирать и отводить малышку будет очень удобно. До этого случая к работе персонала у Евгения и его жены претензий не было.

Откуда взялись травмы? Первым делом, родители хотели изучить записи с камер видеонаблюдения. Но, как утверждает Евгений, администрация детсада в этом им отказала.

- Они первыми самостоятельно отсмотрели камеры. Нас не приглашали. Спустя два дня только, когда в дело включилась полиция, показали скриншот, где видно, что у ребенка чистое тело. Это было после сончаса. Момент, когда ребенок мог получить травмы, не зафиксирован, - разъясняет ситуацию Евгений. – Но при этом, когда ситуация начала получать огласку и я с журналистами приехал в детсад, заведующая убеждала нас в том, что воспитательница еще с утра заметила царапины на руке. Якобы ребенок в таком состоянии пришел в группу.

Разобраться в случившемся предстоит полиции. Фото: из личного архива героя публикации

Родители решили самостоятельно выяснить у ребенка, откуда травмы. Но малышка зажата и плохо разговаривает, поэтому ничего не смогла объяснить. Не помогла и попытка восстановить события через игру. Как утверждает отец, Катя сейчас хорошо себя чувствует, испуга у нее нет. Девочку лишь беспокоит зуд от царапин.

Разобраться в случившемся предстоит полиции.

- Опрошены воспитатели дошкольного учреждения и мать девочки, запрошены записи с камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято правовое решение, - рассказали в МВД по Бурятии. - Семья на учете не состоит.

После случившегося родители перевели девочку в другой детский сад. Фото: из личного архива героя публикации

- Когда все это произошло, я пытался во все колокола звонить. Но мнения у всех разделились, - рассказывает Евгений. - Мне писали родители, которые столкнулись с похожей ситуацией в других детских садах. Но и в нашу сторону полетели камни. Задают каверзные вопросы, намекают, что это могла сделать сестра или мама, заступаются за воспитателей. Будем разбираться. Но дочь мы переводим в другой детсад.

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