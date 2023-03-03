Прививка от кори в Иркутске 2023: кому надо вакцинироваться и где это сделать Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Корь добралась и до Иркутской области. По данным на 2 марта, в регионе зарегистрировали очаг заболеваемости - восемь случаев, пять из них уже получили лабораторное подтверждение. Заразу привезли из-за рубежа, под удар попали дети. Рассказываем, как защитить себя, кому необходима прививка от кори в Иркутске 2023 и как ее сделать.

Прививка от кори в Иркутске 2023: что это за болезнь

- Корь - заразное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой, до 40,5 градусов, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью, - пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Приангарью Дмитрий Савиных. - При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: бронхит, трахеит, отит, первичная коревая пневмония, гепатит и другие. Самой эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.

Подхватить этот вирус, увы, легко - об этом "КП-Иркутск" рассказывала ранее. Поэтому лучше предостеречься заранее. Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов отметил, что все необходимое для вакцинации и лечения болезни в медучреждениях имеется.

Прививка от кори в Иркутске 2023 детям и взрослым

Детей вакцинируют от кори дважды: в 1 год и в 6 лет. Этого достаточно для выработки иммунитета. Если сроки нарушились, то первую прививку можно делать ребенку в любом возрасте, а ревакцинацию – не раньше, чем через три месяца (при этом ребенок уже должен быть старше 6 лет).

Однако если вам по какой-либо причине не сделали прививки в детстве или сделали только одну, и при этом вы не переболели, то стоит иммунизироваться до 35 лет.

- Представителям профессий, находящихся в зоне риска, - медицинским работникам, работникам торговли, социальной, коммунальной сферы, - прививки делают до 55 лет, - добавил Алексей Шелехов. - Экстренная вакцинация тем, кто находился в контакте с заболевшим, проводится независимо от возраста, если человек не болел или не прививался ранее, либо его прививочный анамнез неизвестен.

Все-таки самые уязвимые перед корью – это дети и медики. Сейчас выясняется, сколько ребят в Иркутской области еще нужно вакцинировать. Среди взрослых в приоритете врачи и персонал больниц - их иммунизируют в первую очередь, если нет подтверждения о том, что прививки от кори делались в детстве. Врачам старше 55 лет рекомендуют дополнительную вакцинацию, если уровень антител недостаточно высок.

Где делается прививка от кори в Иркутске 2023

Прививки против кори делают в поликлиниках по месту жительства, медкабинетах в детских садах и школах и других организаций.

В случае с очагом заболеваемости, специалисты организовали мобильные бригады и вакцинировали на дому контактных – больше 200 человек.

В целом эксперты называют ситуацию по кори в стране и в нашем регионе управляемой. О масштабных ограничительных мерах речи не идет.

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