Первый случай заболевания корью зафиксировали в Ангарске

Самый верный способ не заразиться корью –своевременная вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один случай заболевания корью выявили в Иркутской области. На этот раз – в Ангарском городском округе. Об этом накануне сообщили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Кто именно заразился, взрослый или ребенок, не уточняется.

Тревожные сообщения о появлении кори в регионе появились еще в начале марта. Как ранее сообщала «КП» - Иркутск, инфекцию завезли из Таджикистана. Первым пациентом оказался ребенок. Самый массовый очаг заражения зафиксирован в Братске. Там из съемной квартиры госпитализировали двух детей и трех взрослых женщин. Семья приехала из Новосибирска для… проведения спиритических сеансов. Сколько именно клиентов успели обслужить гадалки – неизвестно.

- Всего на сегодняшний день в Иркутской области зарегистрировано десять случаев заболевания корью, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора Иркутской области.

Как не заразиться? По-прежнему, самый верный способ – вакцинация. Однако, увы, как выяснилось, иркутяне не сильно торопятся делать прививку...

- Всего 63,2 % взрослых имеют защиту, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

И этого мало! Более того – многие вообще не в курсе, прививались ли вообще. С такой проблемой уже столкнулись в Ангарске. У части горожан нет информации, есть ли у них защита от кори. И теперь эти данные вынуждены восстанавливать медики. А еще оповещать о необходимости прививок жителей лично, ведь заболевание крайне коварное и опасное, вызывает много тяжелых осложнений. Но такой обход делают в случае, если корь подтвердилась у кого-нибудь из жителей многоэтажки, медики обходят соседей, напоминают о прививках.

Помимо этого, в Иркутской области разработали специальный чат-бот в Телеграме. Там собраны ответы на основные вопросы о кори, которые возникали у жителей регионов. Благодаря одному клику можно узнать об основных симптомах, как защитить себя от заражения, кому нужно вакцинироваться, когда и где можно сделать прививку, а также что делать, если был контакт с больным человеком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть лет борется за жизнь: школьница узнала о страшном диагнозе после того, как ударилась коленом (подробнее)

«Байкал вдохновил»: бывший лесной инспектор из Иркутской области пишет удивительные картины на птичьих перьях (подробнее)

Тело лежало в квартире несколько дней: сибирячка убила любимого одним ударом ножа в грудь и сбежала (подробнее)