Блогерша из Улан-Удэ, которая искала мужа через билборд, заявила об избиении бывшим

Блогерша Мария Молонова, которая искала мужа с помощью билборда, вновь в центре внимания. Фото: из личного архива героини публикации

26-летняя блогер Мария Молонова, которая искала мужа с помощью билборда в Улан-Удэ и приняла участие в съемках шоу Андрея Малахова, вновь в центре внимания. По словам сибирячки, на днях ее избил ее бывший бойфренд, с которым она встречалась около полутора лет.

- 16 марта я проводила закрытую вечеринку у себя в городе. Сергей (имя изменено – прим. редакции) был также приглашен на нее, - рассказывает "КП-Иркутск" Мария Молонова. – В середине вечера выступал приглашенный артист. Мы танцевали с ним вместе…

По словам сибирячки, на днях ее избил ее бывший бойфренд, с которым она встречалась около полутора лет. Фото: из личного архива героини публикации

Как рассказывает Мария, когда выступление подошло к концу, она вышла в фойе заведения, чтобы расплатиться с артистом. Блогерша заметила, что Сергей уже находился там. Неожиданно мужчина начал проявлять агрессию в адрес артиста. Сибирячка считает, что бывший бойфренд просто приревновал ее к незнакомцу.

- Я попыталась успокоить Сергея. Но неожиданно он с кулака ударил меня. Ко мне подбежали девочки с вечеринки, отвели в туалет, - рассказывает Мария. – У меня сразу же появился кровоподтек в глазу. Мне приложили лед. Я была растеряна. Решила обратиться в полицию.

О том, что произошло во время вечеринки, Мария рассказала и в социальных сетях. Сибирячка жаловалась на боль в голове и тошноту. Мария сообщила, что написала заявление на экс-бойфренда, сняла побои. Но чувствовать себя увереннее от этого не стала. Женщина опасается, что бывший возлюбленный может не понести наказания из-за своего высокого служебного положения, а еще боится мести.

Мария признается, что находится в сильном эмоциональном стрессе. Фото: из личного архива героини публикации

Брюнетка записала видеообращение к подписчикам, надеясь таким образом обезопасить себя и свою семью. Сибирячка признается, что находится в сильном эмоциональном стрессе, не может полноценно работать, а самое главное, переживает за себя и за своих детей.

- Я прошу и молю всех жителей Улан-Удэ придать огласку этой ситуации, - подытоживает свое обращение Мария.

Мнения подписчиков в комментариях под постом Марии разделились. Одни искренне переживают за девушку. Другие же обвиняют ее в провокационном поведении и пиаре.

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