Поранилась, пытаясь вырваться из ловушки: в Ангарске спасли застрявшую в заборе косулю

Пытаясь выбраться, косуля получила травмы. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Ангарске прошла спасательная операция дикой косули. Местные жители, которые проходили мимо парка санатория, заметили, как что-то застряло в заборе. Подойдя ближе, они поняли, что это косуля и вызвали спасателей.

- Спасатели областной пожарно-спасательной службы освободили из решетки забора застрявшую косулю, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. - Пытаясь выбраться, она получила травмы, поэтому спасатели отвезли ее в ветеринарную лечебницу.

Это уже третье спасение диких косуль вблизи Иркутска за начало 2023 года. Так, 9 марта парнокопытное провалилось в бетонную яму для заливки фундамента. Его вызволяли сотрудники питомника К-9. А 12 января семейная пара заметила косулю на льду Байкала. Сибиряки сделали звонок в местное участковое лесничество. Специалисты дали пошаговую инструкцию по спасению животного.

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