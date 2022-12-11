Как нажиться на предновогодней суете 2023: самые надежные способы заработать денег в декабре

В столице Приангарья на подработку требуются водители, официанты и няни Фото: Михаил ФРОЛОВ

До главного праздника зимы считанные дни, а в кошельке шаром покати? Не беда! Предновогодняя «лихорадка» - это лучшее время, чтобы быстро обогатиться. К слову, это подтверждают и данные статистики популярного сервиса объявлений.

- В последний месяц года многие отрасли нуждаются в дополнительных кадрах, которые смогут облегчить нагрузку в сезон высокой потребительской активности и подготовки к Новому году. Сейчас особенно удачное время для поиска подработки, - поделился управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

С началом декабря число предложений с вакансиями на неполный рабочий день по всей стране выросло в 2,3 раза. «Комсомолка» расскажет, куда идти за гарантированным доходом.

ПЕРЕВОЗКИ

Водитель, экспедитор, грузчик

На 129% в Иркутске выросла потребность в транспортно-логистической отрасли. На подработку компании ищут водителей, грузчиков и экспедиторов. Спрос вырос из-за большого объема поставок, посылок и перевозок в преддверии праздника. Также проверенный способ получить прибыль – таксовать после боя курантов и во время каникул. Получить лицензию, чтобы подключиться к агрегатору, стоит недорого - от 1000 до 3000 рублей. Если озаботиться сейчас, к концу года вы уже официально станете водителем такси.

Заработок

Даже при условии частичной занятости в областном центре, крутя баранку или распределяя грузы, можно заработать в среднем 85000 рублей в месяц.

УСЛУГИ КЕЙТЕРИНГА и ДОСТАВКА ЕДЫ

Официант, курьер

Новый год – это всегда застолья, фуршеты, банкеты и вечеринки. Поэтому официанты, кейтеринг-специалисты и курьеры во время празднования корпоративов работают на полную катушку. И зарабатывают тоже немало. Также в декабре поиск дополнительного персонала объявляют гостиницы и отели. В столице Приангарья спрос на кадры в ресторанно-гостиничной сфере увеличился на 27%.

Заработок

15000 рублей – таков средний заработок, который можно получить в последний месяц года, разнося еду, сервируя столы или развозя заказы. При этом речь идет о неполной смене.

ПОМОЩЬ ПО ХОЗЯЙСТВУ

Клинер, горничная, няня

Генеральная уборка в преддверии Нового года – неотъемлемая традиция подготовки к празднику. Но, как быть, если свободного времени совсем не осталось, а куранты прозвенят через пару дней? В таких случаях люди обращаются к сотрудникам клининг-компаний или «феям чистоты». Оттого спрос на них в декабре резко взлетает. Также их услугами часто пользуются перед сдачей квартиры в аренду или, чтобы помочь пожилым родственникам. А нянечки приходят на помощь молодым родителям на время новогодних каникул.

Заработок

За несколько вечеров в неделю за уход за малышом или уборку помещений в месяц можно заработать от 15000 рублей.

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