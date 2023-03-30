Последние новости региона в одной подборке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время движения через новый мост на полной скорости у маршрутки 456 отлетело колесо. Пассажиры злосчастного транспорта рассказывают, что увидели через окно колесо, которое катилось впереди машины. Напуганные люди толпились у двери, чтобы скорее выбежать на улицу. В момент случившегося в салоне не было свободных мест. Пассажиры отделались испугом.

Что произошло в Иркутске в ночь на 30 марта 2023 года: получил срок за нападение на полицейского

Мужчина получил тюремный срок за угрозы ножом полиции. В Усть-Удинском суде вынесли приговор по делу неоднократно судимого местного жителя. В мае прошлого года инспектор с участковым нанесли визит в дом знакомых подсудимого. Последний в алкогольном опьянении забрал полугодовалого ребенка из больницы. Отец ребенка направил нож в сторону инспектора полиции, проявил агрессию. Сначала суд назначил два года лишения свободы условно. Но после апелляции прокурора приговор был изменен на срок 2 года и 3 месяца в колонии строгого режима с учетом рецидива преступлений.

Что произошло в Иркутске в ночь на 30 марта 2023 года: введен режим повышенной готовности к паводкам

Режим повышенной готовности в связи с паводкоопасной обстановкой введен 28 марта на территории Иркутского района и вводится 29 марта в городе Иркутске. Такое решение принято на заседании рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас ситуация мониторится в ежедневном режиме, сохраняется угроза паводка.

Что произошло в Иркутске в ночь на 30 марта 2023 года: праздник баскетбола и лабиринты на Байкале

Во дворце спорта “Труд” в Иркутске 25 марта состоялся второй в истории «Матч всех звезд» IrkBasket Liga чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Иркутской области. Спортивный праздник для всех любителей баскетбола проводит Иркутская областная федерация баскетбола. Спортсмены Иркутской области и Республики Бурятия соревновались в дивизионах Womens, Promo, Prestige и Masters.

Уникальный лабиринт из 470 ледяных шаров создали на Байкале. 11 энтузиастов приехали со всей России в голубое сердце Сибири, чтобы закончить совместный проект, начатый 12 лет назад. Все эти годы волонтеры создавали уникальные лабиринты в разных местах Байкала. Финальный арт-объект возвели в самом центре - рядом с Большим Ушканьим островом. Открытие состоялось в День весеннего равноденствия, 21 марта 2023 года.

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