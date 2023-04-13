Полицейские ведут розыск подозреваемого в порче автомобиля в Шелехове. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утро начинается не с кофе - в Шелехове местный житель подорвал автомобиль "Субару". Полицейские ведут розыск подозреваемого в порче автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Все случилось 12 апреля утром. В полицию поступил сигнал о возгорании автомобиля «Субару» в Шелехове. На место незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб, - говорят в полиции.

Сейчас известно, что между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них кинул в салон авто какое-то устройство, из-за которого машина загорелась.

Стала известна дата генеральной репетиции Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске. В правительстве области рассказали, что завершающая подготовка ко Дню Победы пройдет 7 мая.

Как и в предыдущие годы в репетиции участвуют представители подразделений Минобороны России и местных силовых структур. Будут отрабатываться шествия подразделений Иркутского гарнизона, проход механизированной и пешей колонн, а также показательное выступление барабанщиц Восточно-Сибирского института МВД

Генеральная репетиция - это, по сути, мини-версия Парада Победы, захватывающее и красивое представление, которое продлится до позднего вечера. Посетить его могут все желающие.

К хорошим новостям - одна из двух украденных собак породы сиба-ину найдена благодаря неравнодушным иркутянам. Накануне, 11 апреля, стало известно об исчезновении двух любимцев Иркутской зоогалереи. Утром сотрудники обнаружили пустой вольер с разбитым окном и поняли, что питомцев кто-то украл. Черного кобеля по кличке Мартин вернули в зоопарк в целости и сохранности и более того, оплатили ему услуги "собачьего парикмахера". Оказалось, что пса, едва не попавшего под колеса, подобрали прохожие.

Однако воспоминания об уличной жизни остались… в виде свежих следов от укусов на теле сиба-ину. Четвероного покажут специалисту.

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