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Общество15 апреля 2023 0:00

Что произошло в Иркутске в ночь на 15 апреля: последние новости

Вопрос набора учеников и педагогов в суворовское военное училище обсудили в Иркутске
Юлия ФИЛИППОВА
Начальником иркутского суворовского училища назначен Анатолий Золотухин

Начальником иркутского суворовского училища назначен Анатолий Золотухин

Начальником иркутского суворовского училища назначен Анатолий Золотухин, за своими плечами он имеет внушительный опыт в разных сферах, обладает управленческими и организаторскими способностям. Помимо этого Анатолий является летчиком-инженером, командиром авиационного полка, начальником инспекции по безопасности полетов международного аэропорта Владивостока, преподавателем и сменным директором аэропорта.

Такой багаж практических знаний пригодится новоявленному представителю иркутской “кадетки”, ведь перед Анатолием Золотухиным и его подопечными поставлена задача воспитать молодых курсантов, привить им настоящий дух патриотизма и закалить характер для дальнейшей службы в Вооруженных Силах нашей страны.

Еще один важный для Иркутска момент - уборка городских территорий. В Ленинском округе Иркутска собираются провести около 250 субботников. В планах расчистить парки, дворы, общественные пространства общей площадью около четырех тысяч гектаров. Несмотря на то, что погодные условия не всегда позволяют проводить запланированное, часть работ уже проведена.

Уже приведены в порядок Шахтерская улица и Комсомольский парк. Отмываются малые архитектурные формы, которые есть в округе. На очереди уборки в Ново-Ленино, Иркутске-2, жилых поселках и СНТ.

А в это время сразу три ребенка обратились в травмпункт Ивано-Матренинской детской больницы Иркутска с открытыми переломами пальцев рук. Дети получили травмы во время занятий на уличных эллипсоидных тренажерах. 8-летний мальчик и 11-летняя девочка пострадали на спортивных площадках в Иркутске, 11-летний мальчик - в Шелехове.

У всех трех пациентов - открытые переломы пальцев кисти, и у всех сломаны ногтевые фаланги, - говорит заведующая травмпунктом ОГАУЗ ГИМДКБ Татьяна Преториус. - Это раны, полученные за счет сильного сдавления, когда мягкие ткани рвутся в нескольких местах и может оторваться ногтевая пластина.

В предыдущем году в теплое время года в больницу с такими же травмами обращались в среднем 2 раза в месяц. Врачи призывают родителей объяснять детям, как правильно и безопасно использовать тренажеры.

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