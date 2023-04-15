Начальником иркутского суворовского училища назначен Анатолий Золотухин
Начальником иркутского суворовского училища назначен Анатолий Золотухин, за своими плечами он имеет внушительный опыт в разных сферах, обладает управленческими и организаторскими способностям. Помимо этого Анатолий является летчиком-инженером, командиром авиационного полка, начальником инспекции по безопасности полетов международного аэропорта Владивостока, преподавателем и сменным директором аэропорта.
Такой багаж практических знаний пригодится новоявленному представителю иркутской “кадетки”, ведь перед Анатолием Золотухиным и его подопечными поставлена задача воспитать молодых курсантов, привить им настоящий дух патриотизма и закалить характер для дальнейшей службы в Вооруженных Силах нашей страны.
Еще один важный для Иркутска момент - уборка городских территорий. В Ленинском округе Иркутска собираются провести около 250 субботников. В планах расчистить парки, дворы, общественные пространства общей площадью около четырех тысяч гектаров. Несмотря на то, что погодные условия не всегда позволяют проводить запланированное, часть работ уже проведена.
Уже приведены в порядок Шахтерская улица и Комсомольский парк. Отмываются малые архитектурные формы, которые есть в округе. На очереди уборки в Ново-Ленино, Иркутске-2, жилых поселках и СНТ.
А в это время сразу три ребенка обратились в травмпункт Ивано-Матренинской детской больницы Иркутска с открытыми переломами пальцев рук. Дети получили травмы во время занятий на уличных эллипсоидных тренажерах. 8-летний мальчик и 11-летняя девочка пострадали на спортивных площадках в Иркутске, 11-летний мальчик - в Шелехове.
У всех трех пациентов - открытые переломы пальцев кисти, и у всех сломаны ногтевые фаланги, - говорит заведующая травмпунктом ОГАУЗ ГИМДКБ Татьяна Преториус. - Это раны, полученные за счет сильного сдавления, когда мягкие ткани рвутся в нескольких местах и может оторваться ногтевая пластина.
В предыдущем году в теплое время года в больницу с такими же травмами обращались в среднем 2 раза в месяц. Врачи призывают родителей объяснять детям, как правильно и безопасно использовать тренажеры.
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