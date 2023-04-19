Отец перепутал флакончики: малыш получил ожоги рта, проглотив марганцовку

Отец мальчика случайно перепутал бутылочки с медицинскими препаратами Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Моготуйском районе Забайкалья ребенок получил ожоги рта, проглотив марганцовку, которую ему по ошибке дал отец.

Инцидент произошел еще 7 апреля. В полицию обратились сотрудники медицинского учреждения. Они рассказали, что к ним поступил малыш с ожогом ротовой полости.

Оказалось, что отец мальчика случайно перепутал бутылочки с медицинскими препаратами и открыл флакон с марганцовкой. Гранулы попали в рот малышу. Родители срочно обратились за помощью к медикам. Инцидентом заинтересовались сотрудники полиции. Они проводят проверку.

- После получения медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, сотрудники назначат проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Ранее «КП» - Иркутск рассказывала о девятимесячном ребенке, который мучительно погиб из-за того, что обварился кипятком в детской кроватке. 21-летняя мать малыша оставила рядом с ним на подоконнике включенный в розетку термос-чайник и, вероятно, отвлеклась. Кроха потянулся за провод, и кипящая вода обварила его тело. Спустя шесть дней малыш скончался в больнице из-за ожогов. Женщину представят перед судом за причинение смерти по неосторожности.

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