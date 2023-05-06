Не забудьте зонтик: жителям Иркутской области рассказали, чего ждать от погоды 9 мая

9 мая в областном центре будет тепло и сыро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области, как и по всей стране, стартовали продолжительные выходные в часть майских праздников. Кто-то в ближайшие дни рванет на дачу, кто-то отправится на природу, а другие останутся в родных городах и селах и присоединятся к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как бы то ни было, от погоды зависит многое. Синоптики рассказали, что ждет жителей Приангарья с 6 по 9 мая.

- В субботу, 6 мая, местами по региону ожидается небольшой дождь, а также переменная облачность, - говорят метеорологи Иркутского УГМС. – Порывы юго-западного, северо-западного ветра усилятся до 5-10 м/с, местами – до 14 м/с. В северных районах области будет еще ветренее. Ожидаются порывы 15-17 м/с. В среднем днем установится температура +15…+20 градусов, однако при облачной погоде будет холоднее +7…+12 градусов.

В Иркутске будет чуть теплее, чем в целом по региону. Столбик термометра поднимется до +19. Ну разве не прекрасное начало выходных? Однако сдерживать жару будет прохладный ветер.

- В воскресенье, 7 мая, в северных и западных районах Приангарья пойдет дождь, который ночью может перейти в мокрый снег. Похолодает до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Местами ветер усилится до 15 м/с.

Еще один прекрасный день в копилку сибиряков! В преддверии большого праздника, 8 мая, будет еще жарче, несмотря на то что ночью в северных районах вновь может пойти дождь со снегом и ночью температура упадет до -3. В понедельник днем уличные термометры покажут до +23! Однако не стоит забывать, что солнечную погоду сопровождает ветер.

В самый ожидаемый день весны небесная канцелярия приготовила для жителей Иркутской области небольшой дождь. Однако боятся нечего, если прихватить с собой зонт или дождевик. Тучи быстро разойдутся, и на небе вновь выйдет солнце. Воздух прогреется до +20 градусов. Погода благоволит гулять, отдыхать за городом и участвовать в городских мероприятиях в честь Дня Победы. Так, власти Иркутске уже опубликовали расписание концертов, интерактивных программ и митингов на 9 мая. Также по главным улицам традиционно проедет военная техника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернулся с того света: боец СВО пережил остановку сердца, нашел любовь и начал помогать сослуживцам. (подробности)

Переехала и сменила имя: убийцу из Иркутска нашли спустя 30 лет в Москве благодаря камерам распознавания лиц. (подробности)

Страшную находку обнаружили на дне водохранилища: трагически завершились поиски мужчины в Иркутской области. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал