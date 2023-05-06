Власти Иркутска опубликовали афишу мероприятий на 9 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Иркутска опубликовала афишу главных мероприятий, которые посвящены празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первое из них начнется в 10:00 9 мая у мемориала «Вечный огонь Славы». Во время митинга отдадут воинские почести погибшим солдатам. В 11:00 по площади графа Сперанского традиционно пройдут подразделения Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона. Также перед зрителями выступят барабанщицы ВСИ МВД России. В это же время у памятника Александру III стартует региональный этап Всероссийской акции по произвольному подъему гирь «Рекорд Победы».

- На острове Юность с 11:00 до 13:00 пройдет традиционный Марш готовности Студенческих педагогических отрядов. В 12:00 откроют новый сезон на Детской железной дороге, - говорится в расписании мероприятий. - В сквере имени Кирова с 12:00 до 15:00 состоится программа «Споемте, друзья!».

Узнать о запланированных концертах, выступлениях и программах более подробно можно ЗДЕСЬ.

Напомним, синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Приангарья 9 мая. Во вторник небесная канцелярия подготовила небольшой дождь. Однако боятся нечего, если прихватить с собой зонт или дождевик. Тучи быстро разойдутся, и на небе вновь выйдет солнце. Воздух прогреется до +20 градусов. Погода благоволит гулять, отдыхать за городом и участвовать в городских мероприятиях в честь Дня Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернулся с того света: боец СВО пережил остановку сердца, нашел любовь и начал помогать сослуживцам. (подробности)

Переехала и сменила имя: убийцу из Иркутска нашли спустя 30 лет в Москве благодаря камерам распознавания лиц. (подробности)

Страшную находку обнаружили на дне водохранилища: трагически завершились поиски мужчины в Иркутской области. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал