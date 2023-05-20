«Почаще оглядывайся»: что стало с организатором свадеб, охоту на которого объявили украинские националисты

В апреле 2022 года соцсети сибиряка атаковали хейтеры, обвинявшие его в убийстве жителей Бучи.

Первыми об истории Игоря Тимошевского в апреле 2022 года рассказали корреспонденты КП-Иркутск. В один из вечеров его аккаунты в соцсетях начали засыпать угрозами: «Мы все о тебе знаем, почаще оглядывайся», «Тебя скоро найдут», «Чтобы ты и твоя семья сдохли!». Так сибиряк узнал, что министерство обороны Украины объявило его врагом, обвинив в кровавых событиях в Буче. Это повергло мужчину в шок, ведь он даже не имел отношения к Вооруженным силам РФ. С военной службы уволился в 2019-м году в звании младшего сержанта, после чего вернулся в родной город и построил карьеру организатора свадеб. От армии на память остались лишь фото в соцсетях, которые и распространили украинские СМИ, выдав Игоря за действующего бойца. Однако, интернет-тролли были лишь началом – за голову иркутянина объявили гонорар.

Из доказательств у пропагандистов лишь фото сибиряка в форме. Фото: личный архив Игоря Тимошевского

«Мы группа анонимных ИТ-бизнесменов решили запустить операцию «Инферно». Мы выделили 1 млн $ для убийства всех российских солдат, которые были идентифицированы в Буче, а также их родственников», - такое сообщение было опубликовано на одном из сайтов.

Помимо фото и данных Игоря Тимошевского (которые можно запросто найти в соцсетях), администраторы распространили информацию о его матери. Жизнь псевдо-рядового оценили в 3000$, его родственницы – в 1000$.

За убийство анонимы обещали 3000$. Фото: личный архив героя публикации

- Из-за работы, которая требует постоянного общения с клиентами, я не могу сменить номер или удалить соцсети, - рассказывал тогда собеседник КП-Иркутск. – Поэтому к звонкам и сообщениям хейтеров практически привык. Но узнав, что за мою смерть предлагают вознаграждение, мне стало не по себе.

Тогда мужчина обратился в полицию. В ведомстве завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Иркутянин попал в список военных, якобы виновных в расстреле мирных жителей.

«Комсомолке» удалось связаться с попавшим в центр скандала сибиряком спустя год после случившегося.

- Никуда не переезжал, работу не менял, - делится организатор свадеб. – Нападки и угрозы пошли на спад лишь пару месяцев назад. Сейчас – тишина. Также из хорошего – клиентов стало заметно больше. Планируем с женой детишек.

Жители Приангарья не раз становились объектами лжи украинских СМИ. Помимо Игоря Тимошевского в список вошли ангарчанин Борис Глебов и иркутянин Иван Сизых. Оба в момент начала спецоперации несколько лет не числились на военной службе.

Напомним, в начале апреля 2022 года власти Украины обвинили Россию в пытках и массовых убийствах мирных жителей Бучи. В Министерстве обороны России причастность к расстрелу гражданских опровергли, так как Вооруженные силы РФ покинули город 30 марта. Владимир Путин назвал события в Буче фейком.

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