Ухватился за железный бортик: ребенку отрезало палец во время катания с горки на детской площадке в Улан-Удэ

Прокатился с горки и отрезало палец: игра на детской площадке в Бурятии обернулась для ребенка трагедией. Фото: ОНФ Бурятии

Ребенку отрезало палец на горке в Улан-Удэ. Об этом рассказала пресс-служба Общественного Народного фронта (ОНФ) Бурятии в своих социальных сетях.

-Все случилось два дня назад, 6 июня. Трагедия произошла на улице Минина,9. Там расположена горка, однако она сильно деформирована. Ребенок скатился с нее, а когда попытался ухватиться за острый железный бортик, палец был отрезан, - делятся в Народном фронте.

Представители ОНФ выехали на место происшествия, чтобы осмотреть площадку. В итоге заметили, что она сильна изношена. Более того, по близости проходят линии ЛЭП, а также автомобильная дорога.

По имеющейся у ОНФ информации, эту площадку устанавливал местный ТОС "Сарана" на грантовые деньги. Местные жители говорят, что ТОС и следил за этой игровой зоной. Однако сейчас площадка заброшена.

В ОНФ также предполагают, что эту площадку построили без какого-либо согласования с администрацией города. Теперь детская площадка огорожена сигнальной лентой, также развешаны листовки, которые гласят о запрете использования игровых элементов. ТОС обязали снести этот объект. Срок выполнения работ -15 дней.

ОНФ уже обратился в прокуратуру для проверки действий ТОСа и администрации города.

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