237 туристов на сутки застряли на Теплых озерах в Слюдянском районе из-за размытой паводками дороги

На турбазе остались 237 проживающих. Фото: Екатерина Милюшис.

Теплые озера в Слюдянском районе - место популярное среди иркутян. Ехать недалеко, около 3,5 часов на машине, живописная местность… Но мощные ливни, которые прошли на прошлой неделе в Иркутской области, внесли свои коррективы в планы отдыхающих. Река Снежная 11 июля вышла из берегов и размыла грунтовую дорогу, ведущую к озерам. Движение по ней закрыли, на турбазе остались 237 проживающих и 250 сотрудников.

КП-Иркутск связалась с одной из застрявших на Теплых озерах - бизнесвумен и блогером Екатериной Милюшис.

На машине не проехать. Только на специальной технике. Фото: Екатерина Милюшис.

- Здесь я оказалась случайно. 10 июля решала рабочие вопросы в Байкальске, - говорит Екатерина. - Вечером возвращалась в Иркутск и по пути решила заехать на денек на «Теплые озера». Приехала на своей машине, дорога еще была целая. А утром 11 июля в номер постучались. Слова администратора шокировали: «Дорогу размыло, поэтому пока вы не сможете покинуть базу».

Туристам пошли на встречу, оплатили пребывание. Екатерина взяла велосипед и решила съездить, посмотреть, что же произошло. Увиденное поразило: бурная река Снежная бежала там, где еще вчера была дорога.

МЧС и вовсе просят отложить поездку на Теплые озера. Фото: Екатерина Милюшис.

- На машине не проехать. Только на специальной технике. Кому срочно нужно было в Иркутск, их вечером довозили до места обрушения дороги, а оттуда люди шли несколько километров пешком до маршрутки, которую предоставила администрация Новоснежнинского сельского поселения. Я бы не пошла, иначе все равно пришлось бы возвращаться за автомобилем.

На следующий день, 12 июля, обустроили объездную дорогу. Но пока свободного проезда здесь нет.

- Маршрутные такси вывозят и завозят людей в туристическую базу, - говорят в администрации Новоснежнинского сельского поселения. - Когда дорога будет открыта полностью для частного транспорта, пока не можем сказать. Сохранятся опасность дальнейшего размытия.

Автомобили с туристами лишь начали выпускать небольшими группами, но пока не запускают. Тем, кто забронировал номера, советуют проезжать на территорию на маршрутках, по согласованию с администраторами экопарка.

Ну а в МЧС и вовсе просят отложить поездку на Теплые озера, и в целом пока отказаться от выхода на туристические маршруты и в горы: из-за переменчивой погоды сохраняется угроза схода селей, а в реках может подниматься уровень воды.

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