«О втором номере Вити никто не знал»: появились новые подробности в деле исчезнувшего в Иркутске 20-летнего студента

Вот уже четыре месяца сотрудники полиции, волонтеры, родственники и близкие разыскивают в Иркутске без вести пропавшего 20-летнего Виктора Мечуса. Фото: Анна Жигжитова.

Вот уже четыре месяца сотрудники полиции, волонтеры, родственники и близкие разыскивают в Иркутске без вести пропавшего 20-летнего Виктора Мечуса. Парень исчез при загадочных обстоятельствах 26 апреля. В то раннее утро молодой сибиряк в компании друга вышел из ночного клуба на улице Байкальской. Ребята попрощались на остановке, разъезжаясь по своим общежитиям. Но Витя туда так и не добрался. На связь выходил один раз – отправил приятелю сообщение: «Все будет зашибись!». А через пару недель паспорт студента найдут на заливе Якоби. Тогда основной версией следствия станет – утопление. У родственников уже почти опустились руки…Как вдруг в деле появилась новая зацепка.

«Витя не утонул!»

Родственники придерживаются теории, что Витя потерял память и находится у незнакомых людей, которые его выхаживают.Фото: Анна Жигжитова.

- Еще в конце мая водолазы спускались на дно Ангары, но ничего не нашли. Также не обвенчались успехом поиски и на суше, - рассказывает Анна Жигжитова, родная сестра Вити. - Тогда сотрудники Иркутской ГЭС обещали поднять летом сороудерживающее оборудование со стороны залива Якоби, в которое могло забросить тело Вити течением. Раньше никак, ведь все строго по расписанию.

Пару дней назад родственники выдохнули с облегчением. Близким позвонил следователь и сказал, что сетка поднялась со дна только с палками и мусором. Теперь инженеры обещают поднять оборудование со стороны микрорайона Солнечный, но уже в ноябре.

- Специалисты успокаивают, что тела там не будет, - говорит Анна. - Ведь если Витю унесло туда течением, то он всплыл бы уже давно. Теперь надеемся найти его живым. Хотя многие шаманы и гадалки, которые предлагали свои услуги, кричали на перебой, что брат не в нашем мире.

Идут гудки, но никто не поднимает трубку

Но пустая сетка ГЭС не единственная причина верить в то, что Витя жив. Месяц назад бабушка парня отыскала в своей телефонной книге второй номер внука. О существовании дополнительной сим-карты, кроме нее, никто из близких и друзей не знал.

- Бабушка еще в июне нашла номер, который записан, как Витя. Мы сразу пробили в специальном приложении. Высветилась фамилия брата - Мечус. Откуда он появился в телефонной книге бабушки, не имеем понятия. Ведь она не умеет толком пользоваться смартфоном. Обычно сами добавляли номера ей, - рассказывает родная сестра Вити.

В надежде услышать голос пропавшего парня, семья начала разрывать телефон звонками. Но, кроме длинных гудков, ничего.

Месяц назад бабушка парня отыскала в своей телефонной книге второй номер внука. Фото: Анна Жигжитова.

- Затем передали номер в следственный комитет, - рассказывает сибирячка. - Но, чтобы отследить местонахождение телефона, кто-то должен ответить. А этого не происходит. Есть версия, что номер давно принадлежит уже другому человеку. Мы писали сообщения с просьбой откликнуться, но полная тишина.

«Надеемся, что поможет программа Андрея Малахова»

Родственники придерживаются теории, что Витя потерял память и находится у незнакомых людей, которые его выхаживают. Об этой же версии ранее высказывались и некоторые шаманы.

- А недавно к нам обратились агенты телепрограммы Андрея Малахова и представители программы «Вернувшиеся» на телеканале ТВ-3. Все они хотят приехать в Иркутск и снять сюжет про загадочное исчезновение брата. Надеемся на их помощь в поисках, - говорит Анна.

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