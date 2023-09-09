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Общество8 сентября 2023 22:00

Что произошло в Иркутске в ночь на 9 сентября 2023 года: последние новости

Трое подростков причастны к падению фонаря на улице Урицкого в Иркутске
Таисия ЧЕМИСОВА
Выяснилось, кто причастен к падению фонаря на улице Урицкого в Иркутске

Выяснилось, кто причастен к падению фонаря на улице Урицкого в Иркутске

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Выяснилось, кто причастен к падению фонаря на улице Урицкого в Иркутске. Камеры зафиксировали трех подростков. Один мальчик решил выполнить трюк и начал крутиться вокруг фонаря, из-за чего сооружение накренилось, а потом и вовсе завалилось на асфальт. Молодых людей попросили явиться в МКУ «Городская среда»

Для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания открылись 1875 избирательных участков в Иркутской области. Участки продолжат работать еще в течение двух дней. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области.

Бывшего главу Юртинского муниципального образования в Тайшетском районе обвиняют в получении взятки в виде 200 тысяч рублей. Взамен мужчина поспособствовал подготовке документов о регистрации права собственности имущества в виде цеха по переработке древесины.

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