Что произошло в Иркутске в ночь на 9 сентября 2023 года: последние новости

Выяснилось, кто причастен к падению фонаря на улице Урицкого в Иркутске Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Выяснилось, кто причастен к падению фонаря на улице Урицкого в Иркутске. Камеры зафиксировали трех подростков. Один мальчик решил выполнить трюк и начал крутиться вокруг фонаря, из-за чего сооружение накренилось, а потом и вовсе завалилось на асфальт. Молодых людей попросили явиться в МКУ «Городская среда»

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