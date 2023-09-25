«Двое суток отпуска уже сгорели»: туристы из Иркутска рассказали о задержке рейса на Пхукет

Самолет должен был вылететь из Иркутска еще 24 сентября . Фото: из личного архива героини публикации

29-летняя иркутянка Кристина Попова вместе с семьей в эти дни уже должна была нежиться под жарким солнцем Таиланда. Но вместо отдыха на песчаном пляже ей пришлось ютиться в аэропорту и следить за онлайн-табло. 434 пассажира самолета авиакомпании «Икар» вот уже вторые сутки ожидают вылета из Иркутска на остров Пхукет.

Вместо пляжа – зал ожидания аэропорта

- Я отправляюсь на отдых вместе со своим шестимесячным сыном, мамой, сестрой и ее четырехмесячным ребенком, - рассказывает Кристина Попова. – Мы никогда не были раньше в Таиланде и очень ждали этой поездки, забронировали путевки за месяц.

Самолет должен был вылететь из Иркутска 24 сентября в 05:15 по местному времени. Иркутяне, как и полагается, приехали в аэропорт за несколько часов. Семья прошла паспортный контроль, сдала багаж и ожидала приглашения на посадку.

- В итоге время было уже пять утра, а посадку все еще не объявили. Причину нам не сообщали. Пассажиры ходили по залу аэропорта и пытались выяснить друг у друга хоть какую-то информацию, - рассказывает Кристина. - Через несколько часов приехали два представителя туроператора. Но вместо того, чтобы объявить информацию по громкой связи на весь зал, они собрали вокруг себя человек 50, которые успели подбежать к ним, и рассказывали о случившемся только им. Остальные 350 человек ничего не слышали. Можно сказать, что информацию передавали друг другу.

Отравление у пилота и неисправность самолета

Как рассказывает Кристина, представители туроператора сообщили пассажирам, что их рейс задерживается из-за проблемы с экипажем. Командир авиалайнера якобы не прошел медосвидетельствование из-за состояния здоровья.

- Было несколько версий. Кто-то говорил о том, что у пилота поднялось давление. Другие утверждали, что он отравился чем-то в Таиланде, перед тем как возвращаться с Пхукета в Иркутск, - рассказывает Кристина. – Мы просили поставить сменный экипаж, но его не оказалось. В итоге рейс отменили и сказали, что самолет вылетит 25 сентября в 17:30.

Приезжих пассажиров, кто летел в Таиланд через Иркутск транзитом, а их по словам Кристины, около половины от общего числа, разместили в гостиницах и отелях. Среди них есть жители Ангарска, Усолья-Сибирского, Читы и даже Якутии. Сибирячка вместе с семьей покинула аэропорт в 7 часов утра. К назначенному времени пассажиры вернулись обратно. Но улететь снова не получилось.

- В 18:00 за нами приехал автобус и довез до самолета. Однако из салона нас не выпускали, - рассказывает Кристина. – Около сорока минут находились в душном автобусе, в тесноте, где даже нет сидений. Коляски забрали в багаж, детей пришлось держать на руках! А потом нас снова привезли в аэропорт и ничего вновь ничего не объяснили. У многих уже начали сдавать нервы, кто-то ругался, кто-то плакал. Среди пассажиров много детей, младенцев. Родители стелили им одеяла на полу, чтобы малыши могли поползать или поспать. В аэропорту нет никаких удобств, нам приходилось менять подгузники на коленях. Просили выдать назад багаж, потому что у нас заканчивалась искусственная смесь для кормления. Мы ждали его два часа!

«Надеемся, что отпуск все-таки состоится»

Через некоторое время пассажирам сообщили, что самолет технически не исправен и требуется время для устранения неполадки. Вечером того же дня на официальной странице авиакомпании в социальных сетях появилась информация.

- 24 сентября при подготовке ВС к вылету рейса EO-3523 Иркутск - Пхукет была выявлена неисправность гидравлической системы. В настоящее время инженерно-технический персонал занимается работами по устранению технической неисправности для обеспечения безопасности полета. Авиакомпания прилагает максимум усилий для скорейшего устранения неисправности, - говорится в сообщении авиакомпании.

Вылет рейса пока перенесли на 27 сентября. В авиакомпании заверили, что пассажирам, решившим отказаться от тура, будет выплачена полная стоимость пакета. А тем, кто все-таки намерен добраться до Пхукета, будет возмещена компенсация за сокращенное время пребывания на острове.

- У нас по путевке было забронировано 13 ночей. И двое суток уже сгорели, - рассказывает Кристина. – Сегодня нас оповестили, что мы можем вернуть полную стоимость тура, либо вылетать 27 сентября в 12:00. Мы решили, что попробуем вновь вылететь. Если снова произойдет такой конфуз, то будет возвращать деньги. Надеемся, что наш отпуск все-таки состоится!

Известно, что ситуацию на контроль взяла транспортная прокуратура. А тем временем, 25 сентября в аэропорту Иркутска задержали вылет еще одного чартерного рейса до Пхукета. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс задержали по причине замены экипажа. Вылет перенесли с 10:00 на 16:40 по местному времени. Перелета из областного центра до тайского острова ожидают 336 пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Положила на ледяную землю и ушла». Женщина родила дочку в поле и убила, а спустя 13 лет страшная правда раскрылась (подробнее)

«Влезла в джинсы дочери»: сибирячка раскрыла секрет, как похудела на 70 кг и ее перестали узнавать (подробнее)

Через два часа ваш сын умрет: 21-летний парень из Ангарска оказался в коме после ДТП в Бангкоке (подробнее)