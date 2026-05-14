8-летний мальчик бесследно пропал в Иркутской области

8-летний мальчик пропал в Усолье-Сибирском. Фото взято из соцсетей отряда "ЛизаАлерт" Иркутской области.

8-летний мальчик пропал в Усолье-Сибирском. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, он вышел из дома 14 мая 2026 года, а после бесследно исчез. Сейчас полицейские и волонтеры обходят близлежащие дворы, детские площадки, лес. Все силы брошены на то, чтобы в кратчайшие сроки установить местонахождение школьника.

- Рост пропавшего примерно 120 сантиметров, худощавое телосложение, темно-пепельные волосы и зелено-голубые глаза. Был одет в красно-черную куртку, серую кофту, темно-синие брюки, черные кроссовки, черную кепку с белой надписью, - уточнили волонтеры «ЛизаАлерт».

Важно! Если вы видели школьника, знаете, где он может находиться, то обратитесь в полицию по номеру 112, либо к волонтерам.

Номера для связи с волонтерами:

8-939-819-01-47 - Анна

8-999-684-90-55 - Татьяна.

