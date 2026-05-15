Четырех бойцов из Иркутской области вернули из украинского плена

15 мая 2026 с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Среди них четверо жителей Приангарья: из Усть-Кута, Ангарска, Усть-Илимска и поселка Тыреть. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

- Обмен прошел по формуле 205 на 205, столько же пленных ВСУ передали обратной стороне. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, - добавили в Минобороны России.

Сейчас все освобожденные бойцы находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Домой мужчины вернутся уже скоро.

- Спасибо сотрудникам спецслужб, Минобороны, аппарату уполномоченного по правам человека и всем, кто помогал в этом обмене. Каждая такая операция - результат огромной работы и десятков переговоров, - написал Игорь Кобзев.

