Лама из Бурятии составил зурхай на неделю с 18 по 24 мая

Для тех, кто хочет знать, как провести неделю максимально продуктивно, настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама подготовил традиционный зурхай. С 18 по 24 мая он поможет вам понять, какие задачи лучше отложить, а какие действия, напротив, откроют двери к успеху и благополучию.

Зурхай на неделю с 18 по 24 мая 2026

18 мая, понедельник

Добрые дела и участие в молебнах могут уберечь от болезней, утрат и ухода из жизни. Крупные благотворительные акции защитят регион от стихийных бедствий, таких как эпидемии, сильные дожди, наводнения, сели, а также от аварий водопроводных и канализационных систем.

Этот день не подходит для поездок, новых начинаний, коммерческой деятельности, открытия бизнеса, земляных работ, а также для свадеб и похорон. Не рекомендуется начинать или менять курс лечения. Стрижка волос приведет к ссоре. Удачно проведут день люди, родившиеся в годы Овцы.

19 мая, вторник

Сегодня благоприятный день для заключения сделок, проведения деловых встреч и переговоров. Успешными будут и новые знакомства. Займы, инвестиции и вклады обещают быть прибыльными. Это также удачное время для начала новых отношений, вступления в должность или на новую работу. Покупка новых вещей и украшений укрепит уверенность и харизму. Духовные практики, обучение и освоение новых навыков принесут быстрые результаты. День также подходит для зачатия детей и продолжения рода, включая процедуры ЭКО. Стрижка волос – к богатству.

Не лучшее время для копания колодцев или бурения скважин. Также лучше отложить покупку теплых вещей из шерсти, пуха или кожаных изделий, и охоту. Если планировали заняться чем-то экстремальным вроде скачек или гонок – лучше передумайте, это может быть опасно. И детские праздники сегодня тоже не лучший вариант. Если вы родились в год Мыши, Змеи или Коня, вас ждет удача. А вот Обезьянам и Курицам стоит быть осторожнее.

20 мая, среда

Хороший день для животноводства и растениеводства, занятий культурой, торговлей и наукой. Можно заниматься похоронными делами. Стрижка волос придаст сил. Путешествия и переезды лучше отложить. Не стоит и начинать новые дела, продавать транспорт, заниматься военными, судебными и брачными делами. Рубка деревьев и кустов может привести к травмам. Повезет родившимся в годы Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. Сложном будет Змеям и Коням.

21 мая, четверг

Самое время для путешествий, переездов и новых начинаний. Удачно пойдут брачные дела. Стрижка волос приведет к достатку. Не рекомендуется покупать б/у технику, одежду и обувь. Неудачно пойдут похоронные, судебные и военные дела. Все сложится у Тигров, Зайцев, Куриц и Обезьян. Осторожнее нужно быть Коровам, Драконам, Овцам и Собакам.

22 мая, пятница

День подойдёт для работы на земле, в науке и военных делах, а также для стрижки — она улучшит внешний вид. А вот от путешествий, переездов, новых начинаний, свадеб и похорон лучше воздержаться. Не стоит начинать строительство, брать или давать в долг, трогать сбережения. Покупка красного автомобиля или лошади может принести неудачу.

Удача улыбнётся тем, кто родился в годы Змеи, Коня, Обезьяны, Овец и Куриц проблемы обойдут стороной.

23 мая, суббота

Хороший день для сельского хозяйства, торговли, науки и военных дел. Можно покупать и надевать новые вещи — это придаст сил и уверенности.

Ограничьте употребление мяса, сладостей, холодной воды и сырых продуктов. Не начинайте лечение и не проводите серьёзные медицинские процедуры.

Стрижка волос может привести к ссоре.

Благоприятный день для родившихся в годы Коровы и Тигра, осторожнее стоит быть тем, кто родился в годы Мыши и Свиньи.

24 мая, воскресенье

Отличный день для торговли, благотворительности, судебных и военных дел, заключения сделок и деловых встреч. Помощь другим, молебны и общение с животными принесут пользу. Давать в долг или в аренду — к укреплению репутации, а инвестиции обещают прибыль. Стрижка волос - продлит жизнь.

Однако не стоит покупать дорогие обновки — это может привести к неприятностям. Также лучше отложить похороны и свадьбы.

День особенно удачен для тех, кто родился в год Дракона.

