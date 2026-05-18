Сибирячка впервые в жизни встретилась с бельком на Байкале. Фото: предоставлено Софией Брянской

Сибирячка София Брянская из Иркутской области запомнит апрель 2026 года на всю жизнь. Ведь в один самый обычный день она увидела то, что местные старожилы не встречают десятилетиями - белька, детеныша байкальской нерпы. Подробнее - в материале КП-Иркутск.

"Мы просто ехали… и вдруг - нерпа!"

София живёт на Ольхоне уже семь лет. Переехала сюда после свадьбы - ее муж родился на острове и прожил здесь полвека. Рыбачит с детства, знает Малое море как свои пять пальцев. Но даже он, человек, который видел на льду всё, что только можно, никогда не встречал белька вживую.

- К нам брат его из Новосибирска приехал. Решили показать ему красивые места, поехали на рыбалку. Обычный апрельский день, обычная дорога… И вдруг - точка на льду. Супруг сразу понял: нерпа. Значит, где-то рядом нерпичья дыра, - вспоминает София в беседе с корреспондентом КП-Иркутск.

Нерпичьи дыры - это дыхательные отверстия, которые нерпы поддерживают всю зиму. Заметить дыру можно только в последний момент. Поэтому семья остановилась заранее.

- Пойдёмте, покажу, - сказал муж Софии.

София с мужем живут на Ольхоне и впервые увидели белька. Видео: предоставлено Софией Брянской

"Белек не испугался, а с любопытством смотрел на нас"

И тут они подошли и не поверили глазам: в лунке - белек. Маленький, пушистый, белоснежный, как комочек свежего снега. Совершенно спокойный. Не испугался, не нырнул. Наоборот - с любопытством рассматривал гостей, плавал рядом.

- Мы даже не думали, что увидим белька. Муж за 50 лет ни разу не встречал. Только нерп, которые лежат на льду. А тут - малыш. Он, видно, ещё не умел быстро уходить под воду, вот и остался в лунке. Мы просто ехали с одного красивого места на другое. И вдруг - такое. Мне кажется, такие моменты и есть настоящее счастье.

Сибиряки не стали трогать белька. Ведь в этой ситуации они были гостями. Белька они наблюдали несколько минут, потом он плавно ушёл под лёд, будто растворился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поиски 16-летнего подростка, пропавшего в Иркутске 2 месяца назад, завершились трагедией (подробнее)

«С неба падали обломки и люди»: самый кровавый теракт в СССР произошел на рейсе Москва — Чита более 50 лет назад (подробнее)

Прыгают с деревьев, боятся гвоздики и светлой одежды: ученый развеял самые популярные мифы о клещах (подробнее)