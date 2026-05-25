В Ботаническом саду Иркутска зацвела сакура Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Весна в Иркутске в самом разгаре: на улицах благоухают яблони и черемуха, а воздух наполнен сладким, приятным ароматом. Но природа приготовила для сибиряков ещё один сюрприз: в ботаническом саду распустилась луизеания, или миндаль трёхлопастный, - растение, которое многие знают как сакуру.

Увидеть сакуру можно в Ботаническом саду ИГУ Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Ботаническом саду ИГУ растение распустило свои розовые, пушистые цветы, превратив уголок сада в маленькую Японию.

Желающие могли приобрести саженцы сакуры Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

24 мая 2026 года Ботанический сад превратился в центр весеннего вдохновения. Здесь прошёл «День любования сакурой». Гостей ждали: экскурсии, лекция о японской кухне, cовременная японская музыка, мастер класс по акварели, ярмарка изделий ручной работы и продажа саженцев сакуры.

Если погода жаркая или ветреная, лепестки осыпаются почти сразу Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сакура давно прижилась в сибирском климате, но каждый раз её цветение воспринимается как маленькое чудо. Возможно, потому что длится оно совсем недолго - всего семь-десять дней. Если погода жаркая или ветреная, лепестки осыпаются почти мгновенно. Если прохладно, то праздник продолжается чуть дольше.

Цветение сакуры длится всего семь-десять дней Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

На улицах Иркутска благоухают также яблони и черемуха Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Праздник получился не просто красивым, жители и гости города проникнулись в атмосферу, где природа и культура гармонично переплетаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Травма закрыла сцену, но открыла подиум: история 56-летней чемпионки мира по бодибилдингу из Иркутска (подробнее)

«Никого к себе не подпускает, держится особняком»: как живет медвежонок Тёмушка, который вышел к людям в Усть-Куте (подробнее)

Дуняша, Изюм и Серёга: 10 прекрасных котов в Иркутске ищут дом - приглядитесь, вдруг это ваш будущий питомец (подробнее)