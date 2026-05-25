В Ботаническом саду Иркутска зацвела сакура

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
Весна в Иркутске в самом разгаре: на улицах благоухают яблони и черемуха, а воздух наполнен сладким, приятным ароматом. Но природа приготовила для сибиряков ещё один сюрприз: в ботаническом саду распустилась луизеания, или миндаль трёхлопастный, - растение, которое многие знают как сакуру.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
В Ботаническом саду ИГУ растение распустило свои розовые, пушистые цветы, превратив уголок сада в маленькую Японию.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
24 мая 2026 года Ботанический сад превратился в центр весеннего вдохновения. Здесь прошёл «День любования сакурой». Гостей ждали: экскурсии, лекция о японской кухне, cовременная японская музыка, мастер класс по акварели, ярмарка изделий ручной работы и продажа саженцев сакуры.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
Сакура давно прижилась в сибирском климате, но каждый раз её цветение воспринимается как маленькое чудо. Возможно, потому что длится оно совсем недолго - всего семь-десять дней. Если погода жаркая или ветреная, лепестки осыпаются почти мгновенно. Если прохладно, то праздник продолжается чуть дольше.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
Праздник получился не просто красивым, жители и гости города проникнулись в атмосферу, где природа и культура гармонично переплетаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Травма закрыла сцену, но открыла подиум: история 56-летней чемпионки мира по бодибилдингу из Иркутска (подробнее)
«Никого к себе не подпускает, держится особняком»: как живет медвежонок Тёмушка, который вышел к людям в Усть-Куте (подробнее)
Дуняша, Изюм и Серёга: 10 прекрасных котов в Иркутске ищут дом - приглядитесь, вдруг это ваш будущий питомец (подробнее)