Лама из Бурятии составил зурхай на неделю с 25 по 31 мая Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Зурхай – это древняя буддийская практика предсказаний, служащая путеводной звездой для выбора наилучших моментов для значимых свершений. Он помогает определить благоприятные дни для таких событий, как создание новой семьи или начало строительства дома. На период с 25 по 31 мая 2026 года, мудрый предсказатель и астролог из Бурятии, настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама, представил свой еженедельный зурхай.

Зурхай на неделю с 25 по 31 мая

25 мая, понедельник

Сегодня можно заниматься сельским хозяйством, торговать, учиться, путешествовать, переезжать, начинать новые дела, устраивать свадьбы и судебные разбирательства, заключать сделки, давать в долг или в аренду. Также полезно будет позаниматься духовными практиками и йогой, готовить еду и делать заготовки, сажать растения, планировать зачатие ребёнка.

Не лучшее время для покупок изделий из пуха, охоты, участия в военных действиях и организации похорон. Стрижка грозит болезнью и головокружениями. Повезет людям, родившимся в годы Овцы и Собаки.

26 мая, вторник

Сегодня самое время заняться религиозными делами и духовными практиками, завершать проекты и избавляться от ненужного. Нельзя рыть колодцы, бурить скважины, путешествовать, переезжать, покупать б/у технику, одежду и обувь, охотиться, устраивать свадьбы, заключать сделки, участвовать в крупных собраниях. Стрижка усилит органы чувств.

Удача на стороне Мышей, Свиней и Змеи, осторожнее нужно быть Обезьянам и Курицам.

27 мая, среда

Будет полезно участие в молебнах, удачен будет и путь в дорогу. Также самое время помочь другим. Не рекомендуется участвовать в гонках и экстремальных развлечениях, покупать изделия из шерсти, кожи и пуха, охотиться, устраивать свадьбы. Избегайте гостей - возможны ссоры. Сегодня удача на стороне Мышей, Коров, Драконов, Собак и Свиней. Насторожиться следует Коням.

28 мая, четверг

Если вы хотели отправиться в путешествие или переехать, то сегодня подходящий день. На пользу пойдут духовные практики и йога. Воздержитесь от покупок изделий из шерсти, кожи и меха. Не стоит заниматься торговлей и бизнесом, устраивать похороны и свадьбы, начинать новый бизнес или проект, заключать сделки. Отложите крупные покупки. Стрижка может привести к болезни, увечью или глазному ячменю. Повезет людям, родившимся в годы Тигра, Зайца и Курицы. Коровам, Овцам и Драконам нужно быть начеку.

29 мая, пятница

Можно посвятить день привычным заботам: поработать на земле, заняться торговлей или погрузиться в науку. Путешествия, участие в судебных или военных делах, а также похоронные мероприятия в этот день не возбраняются.

Отложите возврат долгов, не запускайте новые проекты и избегайте крупных покупок. Свадебные торжества, детские праздники и дни рождения лучше перенести. Покупка подержанной техники может обернуться неприятностями. Стрижка в этот день подарит заряд радости. Удачливее прочих окажутся те, кто родился в годы Змеи, Коня, Обезьяны и Овцы. А вот людям, появившимся на свет в годы Тигра и Зайца, стоит проявить чуть больше осторожности и осмотрительности.

30 мая, суббота

Выходной рекомендуется начать с путешествий, переездов, кочевок. Можно заняться культурой, торговлей, наукой, делать крупные покупки и участвовать в похоронных делах, помогать другим. Лучше не начинать новые дела, заниматься растениеводством, покупать технику, устраивать свадьбы, военные и судебные дела. Не употребляйте острые блюда, имбирь, рис и алкоголь. Избегайте посадки растений. Стрижка волос - к богатству. Все хорошо будет у Тигров, Зайцев и Коров. Свиньям стоит поберечь себя.

31 мая, воскресенье

День отлично подходит для сельскохозяйственных работ, торговли и научных занятий. Благотворительность окажется полезной. Судебные и военные дела тоже могут сложиться удачно. Попробуйте приручить или дрессировать животных - это пойдёт на пользу вашей нервной системе.

Смело заключайте сделки, давайте в долг и вкладывайте средства. Но воздержитесь от шопинга: покупка новой одежды не принесёт удовольствия. Также не стоит закладывать фундамент, организовывать охоту или похороны. Лучше отложить семейные встречи и застолья с родственниками. Cтрижка в воскресенье сулит благополучие и позитивные перемены в жизни. Особо удачливым день станет для тех, кто родился в год Дракона.

