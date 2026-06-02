«Сын ушел на учебу, а после его никто не видел…»: поиски 18-летнего студента начались в Иркутске

В Иркутске начались поиски 18-летнего студента. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

- Помогите найти сына! – просил в отделе полиции отец 18-летнего студента из Иркутска. Парень ушел на учебу 1 июня 2026 года, однако в университете так и не появился. Семья забила тревогу, почти сразу обратилась в полицию.

Почему молодой человек не выходит на связь – неизвестно. Сейчас все силы брошены на его поиски, правоохранители опрашивают знакомых и одногруппников, просматривают камеры видеонаблюдения.

- На вид пропавшему около 18-19 лет. Рост около 170-175 сантиметров, короткие черные волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку и кеды, светло-синюю футболку и серые джинсы, - добавили в МВД региона.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Мухаммада Наризуллоева, сообщите в полицию.

В это время в Таиланде развернулись поиски 38-летнего Владислава – ветерана МЧС из Ангарска. Мужчина, который лишь недавно вышел на пенсию, бесследно исчез во время семейного отдыха. Подробности здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

18-летний парень заметил на дороге незнакомца и предложил ему помощь. Этот поступок стоил ему жизни (подробнее)

Экзотическая белая или сочная красная? Где купить клубнику в Иркутске летом 2026 (подробнее)